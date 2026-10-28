Баку избавится от старых дизельных автобусов

В Азербайджане планируется полностью вывести из эксплуатации дизельные автобусы, не отвечающие современным требованиям. Ожидается, что к концу этого года их количество в Баку сократится примерно до 500, а в следующем году все они будут заменены новыми автобусами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов на 9-м Диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР) на тему "Ускорение реализации определяемых на национальном уровне вкладов в Азербайджане: содействие декарбонизации энергетического сектора в интересах устойчивого развития".

Он отметил, что борьба с изменением климата и переход к низкоуглеродной экономике входят в число основных приоритетов Азербайджана. Обязательства страны в этом направлении закреплены в соответствующих документах. Транспортный сектор также играет важную роль в сокращении выбросов углерода.

"Если в мировом масштабе на транспортный сектор приходится около 15% выбросов углерода, то в Азербайджане этот показатель составляет примерно 13%", - отметил замминистра.

По словам Гумматова, выполнение обязательств Азербайджана обеспечивается конкретными государственными программами. В утвержденной президентом Ильхамом Алиевым Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий до 2030 года одним из основных приоритетов является удержание ежегодных выбросов углерода в расчете на душу населения на уровне ниже 600 килограммов. В программе также предусмотрены конкретные меры для достижения этой цели.

Замминистра назвал электрификацию общественного транспорта одной из ключевых мер. По его словам, в настоящее время в Баку эксплуатируется около 2 600 автобусов. За последние три года их количество увеличилось с 1 700 до 2 600, то есть на 900 единиц. Среди новых транспортных средств есть экологичные автобусы, работающие на сжатом природном газе (CNG) и электричестве.

Он отметил, что в ближайшие годы планируется завершить обновление общественного транспорта и полностью вывести из эксплуатации дизельные автобусы, оставшиеся с прошлых лет и не отвечающие современным требованиям.

"Мы ожидаем, что к концу этого года в эксплуатации останется около 500 таких автобусов, а в следующем году они также будут полностью заменены новыми", - подчеркнул Гумматов.

Замминистра сообщил, что экологизация транспорта не ограничивается Баку. Хотя государственная программа охватывает столицу и прилегающие территории, соответствующая работа ведется и в других регионах страны.

По его словам, в Нахчыване общественный транспорт полностью переведен на электрическую тягу. Напомнив, что Карабах объявлен зеленой зоной, Р. Гумматов отметил, что Ханкенди стал первым городом региона, где в эксплуатацию ввели электрические автобусы. Переход на экологичный транспорт продолжается и в других городах и районах.

Он добавил, что использовать исключительно электрический транспорт возможно не во всех случаях, однако модернизация существующих транспортных средств также помогает снизить воздействие на окружающую среду. Так, автомобили, соответствующие стандарту "Евро-6", позволяют сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Р. Гумматов также рассказал о реформах в секторе такси. По его словам, до начала реформ более 60% такси в Баку были старше 15 лет.

"Сейчас средний возраст такси в Баку составляет пять лет. Согласно имеющимся у нас данным, по темпам обновления таксопарка за столь короткий срок мы входим в число ведущих городов Европы", - отметил замминистра.

По его словам, обновление таксопарка также способствует сокращению негативного воздействия на окружающую среду.