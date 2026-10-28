В Баку ученица 7-го класса погибла, упав из окна школы.

Как сообщили Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в Управлении образования города Баку заявили, что 28 октября ученица 7-го класса средней общеобразовательной школы №225 (имя школьницы по соответствующим причинам не указывается) упала из окна четвертого этажа.

"Руководство школы незамедлительно вызвало скорую медицинскую помощь. К сожалению, в результате полученных травм ученица скончалась.

О случившемся сообщили семье школьницы и соответствующим ведомствам. Ситуация взята на контроль компетентными органами, начато соответствующее расследование.

В связи с проводимым расследованием просим общественность проявить повышенную деликатность в отношении произошедшего и ориентироваться на заявления официальных ведомств", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что сегодня около 10:00 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из Ясамальского района Баку.

На место была направлена бригада скорой медицинской помощи. Медики констатировали смерть несовершеннолетней девочки до прибытия в медицинское учреждение.