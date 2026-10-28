Развитие зеленой энергетики в Азербайджане: открываются новые возможности - ОБЗОР от Azernews

На сайте англоязычной газеты Azernews опубликован материал, посвященный развитию зеленой энергетики в Азербайджане, ее инвестиционному потенциалу, новым возможностям для промышленного роста и диверсификации экономики.

Day.Az представляет перевод статьи:

Азербайджан вступает в важный этап экономических преобразований, в ходе которого возобновляемая энергетика становится связующим звеном между традиционным энергетическим сектором страны и новыми возможностями в промышленности, технологиях и международной торговле. Развитие солнечной и ветровой энергетики при поддержке иностранных инвестиций и модернизации инфраструктуры создает основу для более широкой промышленной стратегии, способной обеспечить экономический рост сразу в нескольких отраслях.

В восьмом выпуске отчета EU Business Climate Report Azerbaijan 2025/26, подготовленного консорциумом VM Europe при финансировании Европейского союза, отмечается значительный прогресс Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики. Европейские компании рассматривают азербайджанский рынок как перспективное направление для реализации крупных проектов в области инженерии, инфраструктуры, логистики и консалтинга.

Масштабы существующих возможностей подтверждаются конкретными показателями. Технический потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана оценивается в 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море. При этом экономически целесообразный потенциал составляет около 27 ГВт. Наибольшая его доля приходится на солнечную энергетику, за которой следует ветровая.

Эти ресурсы открывают значительные перспективы для привлечения инвестиций, промышленного развития и долгосрочного производства электроэнергии.

Азербайджан намерен довести мощности возобновляемой энергетики до 8 ГВт к 2032 году. Одновременно предусматривается интеграция 2 ГВт таких мощностей в национальную электроэнергетическую систему к 2027 году.

К 2030 году долю возобновляемых источников в общей установленной мощности электрогенерации планируется довести до 30%. Еще одна стратегическая цель заключается в сокращении выбросов парниковых газов на 40% к 2035 году по сравнению с уровнем 1990 года.

Эти задачи определяют конкретные ориентиры энергетического перехода и позволяют инвесторам лучше оценивать перспективы развития рынка.

Важнейшую роль в реализации стратегии играет международное сотрудничество. Участие компаний Masdar, ACWA Power, BP, China Gezhouba Group Overseas Investment и SOCAR Green свидетельствует о привлечении в Азербайджан значительного капитала и технологического опыта.

Подобное партнерство способствует ускорению реализации энергетических проектов, развитию технических возможностей и расширению участия азербайджанских компаний в международных производственных цепочках.

Следующим этапом должно стать увеличение экономической отдачи от этих инвестиций непосредственно внутри страны.

Строительство и эксплуатация солнечных и ветровых электростанций требуют оборудования, инженерных услуг, электротехнических компонентов, строительных материалов, технического обслуживания и квалифицированных специалистов. Расширение участия местных предприятий в этих процессах способно создать новые возможности для производителей, малого и среднего бизнеса, технологических компаний и поставщиков профессиональных услуг.

Особое значение приобретает локализация производства оборудования для возобновляемой энергетики.

В Азербайджане реализуется проект по производству солнечных панелей, а также рассматриваются возможности организации производства лопастей и башен ветрогенераторов и оборудования для систем накопления энергии на территории Алятской свободной экономической зоны.

Подобные инициативы позволяют связать инвестиции в зеленую энергетику с развитием национальной промышленности и созданием дополнительных производственных мощностей.

Не менее важным направлением становится подготовка квалифицированных кадров. По мере увеличения мощностей возобновляемой энергетики будет расти спрос на инженеров, электриков, специалистов по автоматизации, разработчиков программного обеспечения и техническому обслуживанию.

Сотрудничество университетов, учреждений профессионального образования и международных энергетических компаний позволит готовить специалистов для новых отраслей экономики. Развитие профессиональных компетенций, в свою очередь, будет способствовать повышению производительности и укреплению местных предприятий.

Еще одним необходимым условием энергетических преобразований является модернизация электросетевой инфраструктуры.

Внедрение аккумуляторных систем хранения энергии, строительство новых линий электропередачи напряжением 500 кВ и реализация инфраструктурных инициатив, включая AZURE, позволят повысить гибкость национальной энергосистемы.

Современные системы передачи и накопления электроэнергии обеспечат интеграцию дополнительных мощностей возобновляемой энергетики и помогут поддерживать баланс между изменяющимися объемами производства и потребления электричества.

Дополнительные перспективы открывает развитие региональных энергетических связей.

Географическое положение Азербайджана между Каспийским регионом, Турцией и европейскими рынками создает благоприятные условия для трансграничного сотрудничества в сфере электроэнергетики.

По мере развития передающей инфраструктуры зеленая энергетика сможет дополнить традиционную роль Азербайджана на международных энергетических рынках и укрепить участие страны в формировании новых региональных электроэнергетических сетей.

Экономическое значение выбранной стратегии выходит далеко за пределы производства электричества. Реализация проектов возобновляемой энергетики способствует привлечению иностранных инвестиций, увеличению спроса на местные товары и услуги, развитию промышленности и созданию рабочих мест.

Одновременно у азербайджанских предприятий появляются возможности для освоения новых технологий и формирования производств, ориентированных на экспорт. Это способствует диверсификации экономики с использованием уже существующей энергетической инфраструктуры и международных партнерских связей.

Азербайджан располагает значительным потенциалом для осуществления энергетического перехода. Главная стратегическая задача заключается в том, чтобы объединить создание новых генерирующих мощностей с развитием отечественного производства, подготовкой специалистов, модернизацией инфраструктуры и повышением конкурентоспособности местных предприятий.

Последовательная реализация этих направлений позволит превратить развитие зеленой энергетики в масштабную программу промышленного роста и укрепить позиции Азербайджана как одного из формирующихся центров возобновляемой энергетики Каспийского региона.