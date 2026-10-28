Посол Ирана призвал к координации усилий государств в борьбе с преступностью

В современном мире борьба с преступностью не может ограничиваться границами одного государства. Для этого все страны должны действовать совместно и скоординированно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу в рамках прошедшей в Баку 3-й Встречи высокого уровня руководителей правоохранительных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) по борьбе с коррупцией.

Подчеркнув важное значение встречи, посол сказал, эта встреча, проводимая в рамках Организации исламского сотрудничества, демонстрирует важность сотрудничества исламских стран в борьбе с коррупцией и международной преступностью.

М. Демирчилу отметил, что двусторонние связи между Азербайджаном и Ираном в этой сфере продолжаются и между соответствующими структурами ведется сотрудничество.

"Борьба с преступностью - это не только принятие мер после совершения преступления. Что еще более важно - это сотрудничество с целью недопущения преступлений. С этой точки зрения полезно как двустороннее, так и многостороннее сотрудничество. Отрадно, что мы сотрудничаем на обоих уровнях", - добавил посол.