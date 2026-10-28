https://news.day.az/azerinews/1870303.html Maliyyə Nazirliyinin Əsasnaməsində dəyişiklik edilib Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə"də dəyişiklik edilməsi barədə Fərman imzalayıb.
Maliyyə Nazirliyinin Əsasnaməsində dəyişiklik edilib
Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə"də dəyişiklik edilməsi barədə Fərman imzalayıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, sənədə əsasən, nazirliyin iri dövlət şirkətlərinin gəlirlər və xərclər smetaları üzrə Komissiyanın Katibliyinin funksiyalarını həyata keçirmək vəzifəsi ləğv edilib.
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