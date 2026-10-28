В этом случае компании могут быть оштрафованы на 8 тысяч манатов

В Азербайджане планируют ввести штрафы за непредставление экологической документации и несвоевременную отчетность о производственном экологическом мониторинге.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие поправки в Кодекс об административных проступках обсуждались 27 октября на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, за непредставление отчета об оценке воздействия на окружающую среду для публикации на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа должностных лиц будут штрафовать на 2 тыс. манатов, юридических лиц - на 4 тыс. манатов.

За несвоевременное представление годового отчета о результатах производственного экологического мониторинга предусмотрены штрафы в размере 3 тыс. манатов для должностных лиц и 8 тыс. манатов для юридических лиц.

Сейчас за отсутствие производственного экологического мониторинга либо учета и отчетности о воздействии потенциально опасной хозяйственной деятельности на окружающую среду должностным лицам грозит штраф от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. манатов, юридическим лицам - от 8,5 тыс. до 10 тыс. манатов.

Другой рассматриваемый законопроект предусматривает публикацию отчетов об оценке воздействия на окружающую среду. Компании, деятельность которых требует такой оценки, будут обязаны проводить производственный экологический мониторинг и использовать проверенные измерительные приборы утвержденного типа.

Годовой отчет о результатах мониторинга необходимо будет представлять в уполномоченный орган по установленной форме не позднее 1 февраля следующего года.