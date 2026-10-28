https://news.day.az/officialchronicle/1870317.html В Положение о министерстве финансов Азербайджана внесено изменение Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в "Положение о министерстве финансов Азербайджанской Республики".
В Положение о министерстве финансов Азербайджана внесено изменение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в "Положение о министерстве финансов Азербайджанской Республики".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, упразднена обязанность министерства финансов по осуществлению функций секретариата Комиссии по сметам доходов и расходов крупных государственных компаний.
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