В Азербайджане увеличат размер социальной помощи

Размер адресной государственной социальной помощи будет увеличен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в следующем году повышение прожиточного минимума и критерия нуждаемости приведет к увеличению размера адресной государственной социальной помощи.

Так, в бюджетном пакете на следующий год предусмотрено повышение прожиточного минимума и критерия нуждаемости до 314 манатов.

В настоящее время оба показателя составляют 300 манатов. Это означает, что размер адресной социальной помощи, рассчитанный на каждого человека, также вырастет на 14 манатов.