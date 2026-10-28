https://news.day.az/society/1870313.html В Азербайджане увеличат размер социальной помощи Размер адресной государственной социальной помощи будет увеличен. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в следующем году повышение прожиточного минимума и критерия нуждаемости приведет к увеличению размера адресной государственной социальной помощи.

В Азербайджане увеличат размер социальной помощи

Общество, 28 октября 2026 17:17 (UTC +04:00) 464
В Азербайджане увеличат размер социальной помощи

Размер адресной государственной социальной помощи будет увеличен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в следующем году повышение прожиточного минимума и критерия нуждаемости приведет к увеличению размера адресной государственной социальной помощи.

Так, в бюджетном пакете на следующий год предусмотрено повышение прожиточного минимума и критерия нуждаемости до 314 манатов.

В настоящее время оба показателя составляют 300 манатов. Это означает, что размер адресной социальной помощи, рассчитанный на каждого человека, также вырастет на 14 манатов.

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