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Говядина в Азербайджане оказалась дешевле, чем в Грузии и Армении

Азербайджан занял 70-е место в мировом рейтинге стран по стоимости говядины. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, рейтинг цен на говядину в разных странах мира опубликован на платформе Numbeo. Согласно таблице, средняя стоимость одного килограмма говядины в Азербайджане составляет 10,78 доллара (18,33 маната).