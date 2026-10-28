Говядина в Азербайджане оказалась дешевле, чем в Грузии и Армении
Азербайджан занял 70-е место в мировом рейтинге стран по стоимости говядины.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, рейтинг цен на говядину в разных странах мира опубликован на платформе Numbeo.
Согласно таблице, средняя стоимость одного килограмма говядины в Азербайджане составляет 10,78 доллара (18,33 маната).
Среди соседних стран Турция занимает 15-е место (20,27 доллара, или 34,46 маната), Армения - 41-е (13,49 доллара, или 22,93 маната), Россия - 54-е (11,98 доллара, или 20,31 маната), Грузия - 68-е (11,14 доллара, или 18,94 маната), а Иран - 79-е (9,66 доллара, или 16,42 маната).
Таким образом, в Азербайджане говядина стоит дешевле, чем в других странах Кавказского региона.
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