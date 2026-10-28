Азербайджан присоединился к Мекканской конвенции, направленной на укрепление международного сотрудничества в борьбе с коррупцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам помощник по особым поручениям генерального прокурора Азербайджанской Республики Тугай Рагимли.

По его словам, конвенция создает правовую основу для международного сотрудничества между правоохранительными органами, занимающимися борьбой с коррупцией.

"Конвенция облегчает обмен информацией и передовым опытом. Она также создает возможности для проведения совместных следственных мероприятий, оказания взаимной правовой помощи, выявления, конфискации и возврата активов, полученных в результате коррупции", - отметил Т. Рагимли.

Он сообщил, что в Баку проходит третья встреча высокого уровня руководителей органов по борьбе с коррупцией государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), организованная Генеральной прокуратурой Азербайджана. В мероприятии принимают участие более 250 представителей 46 государств - членов и государств-наблюдателей, а также восьми международных организаций.

"Основная цель сегодняшней встречи - укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией, содействие обмену информацией и передовым опытом, а также обеспечение возврата активов, полученных в результате коррупции", - заявил он.

Т. Рагимли подчеркнул, что одним из важных результатов встречи стало избрание Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики членом бюро. По его словам, это позволит укрепить сотрудничество с антикоррупционными органами стран-партнеров.

"Мы уверены, что сегодняшняя встреча укрепит международное сотрудничество между органами по борьбе с коррупцией государств - членов ОИС и будет способствовать активизации совместных усилий", - добавил он.