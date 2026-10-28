Определились знаменосцы азербайджанской команды на Юношеских летних Олимпийских играх

Национальный олимпийский комитет (НОК) объявил имена знаменосцев команды Азербайджана, которая примет участие в церемонии открытия IV Юношеских летних Олимпийских игр в Дакаре.

Как сообщили Day.Az в НОК, на церемонии открытия, которая состоится 31 октября на стадионе "Абдулай Вад" в Дакаре, флаг Азербайджана понесут пловцы Сулейман Исмаилзаде и Марьям Джавадова.

С. Исмаилзаде является победителем III Игр стран СНГ и бронзовым призером VI Игр исламской солидарности. М. Джавадова - бронзовый медалист VI Игр исламской солидарности.