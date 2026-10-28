В Азербайджане введут штрафы за нарушения при оказании госуслуг

За нарушение законодательства о государственных услугах устанавливаются новые штрафы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался 27 октября на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, за неуведомление пользователей в электронной форме о работах по совершенствованию информационных ресурсов и систем, посредством которых предоставляются государственные услуги, должностные лица будут штрафоваться на сумму от 250 до 350 манатов.

За неинформирование пользователей об правилах предоставления государственных услуг должностные лица будут штрафоваться на сумму от 350 до 450 манатов.

За необеспечение возможности оплаты в электронной форме государственных пошлин и (или) платы за услуги (платежей) при предоставлении электронной услуги должностные лица будут штрафоваться на сумму от 450 до 550 манатов.

За непредоставление по обращениям пользователей услуг административного акта, технического документа или иного правоустанавливающего документа в установленном законом порядке либо за непредоставление необходимой информации посредством оказания информационной услуги должностные лица будут штрафоваться на сумму от 550 до 650 манатов.

За неинформирование пользователей государственных услуг о правовых основаниях отказа в предоставлении государственной услуги или приостановления ее оказания, а также об их праве на обжалование должностные лица будут штрафоваться на сумму от 650 до 750 манатов.

За необеспечение условий для пользования государственными услугами лицами с инвалидностью либо за непредоставление им выездного обслуживания в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, должностные лица будут штрафоваться на сумму от 750 до 850 манатов.

За предоставление государственной услуги без внесения сведений о ней в Электронный реестр государственных услуг должностные лица будут штрафоваться на сумму от 850 до 950 манатов.

За непредоставление государственных услуг в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих их оказание, либо за неинформирование пользователей о результатах предоставления услуги должностные лица будут штрафоваться на сумму от 950 до 1050 манатов.