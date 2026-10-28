Рамиза Мехтиева исключают из Национальной академии наук Азербайджана

На заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) рассмотрен вопрос об исключении Рамиза Мехтиева из состава Академии.

Как сообщили Day.Az в НАНА, согласно пункту 3.6 Положения о выборах членов Национальной академии наук Азербайджана, их правах и обязанностях, утвержденного на Общем собрании Академии 23 ноября 2023 года, если член Академии совершает действия, порочащие честь страны и Академии, либо не исполняет свои обязанности, вопрос о его исключении из состава НАНА обсуждается на заседании Президиума. По итогам обсуждения принимается соответствующее решение, которое представляется на утверждение Общего собрания Академии.

Открывая заседание Президиума НАНА, президент Академии, академик Иса Габиббейли заявил, что Рамиз Мехтиев совершил преступные действия, порочащие честь страны и нарушающие требования Устава, предъявляемые к членам Академии. Было отмечено, что Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 14 годам лишения свободы.

По словам Исы Габиббейли, преступления, совершенные Рамизом Мехтиевым, который вынашивал планы по изменению конституционного строя независимого государства, являются предательством государственности. Он назвал их недопустимыми действиями, несовместимыми со статусом члена Академии и подрывающими уважение к ученому и его авторитет.

"Рамиз Мехтиев, предавший государство и приговоренный судом к суровому наказанию, не может оставаться членом НАНА", - подчеркнул он.

С учетом совершенных Рамизом Мехтиевым преступлений, недостойных гражданина страны и члена Академии, а также приговора Бакинского суда по тяжким преступлениям к 14 годам лишения свободы, его исключение из состава НАНА было признано целесообразным. Этот вопрос был вынесен на обсуждение членов Президиума Академии.

Члены Президиума НАНА решительно осудили преступные действия Рамиза Мехтиева, который предал независимое государство, пытался изменить конституционный строй и злоупотреблял должностными полномочиями для незаконного обогащения. Они подчеркнули, что подобные действия, доказанные в судебном порядке, неприемлемы, и заявили, что ему нет места среди членов Академии.

Было отмечено, что Рамизу Мехтиеву, прошедшему долгий путь на государственной службе и в полной мере пользовавшемуся возможностями, предоставленными государством, нельзя простить предательство страны.

На заседании Президиума НАНА вопрос об исключении Рамиза Мехтиева из состава Академии был поставлен на голосование и принят.

Сообщается, что согласно Положению о выборах членов Национальной академии наук Азербайджана, их правах и обязанностях, решение Президиума НАНА должно быть утверждено Общим собранием Академии.

В завершение заседания Президиум НАНА принял решение созвать Общее собрание Академии 30 октября 2026 года.