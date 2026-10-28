Wonderful изучает перспективы выхода на рынок Азербайджана - ФОТО

Международная технологическая компания Wonderful, специализирующаяся на внедрении и расширении технологий искусственного интеллекта, изучает возможности открытия офиса в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта, эта тема обсуждалась на встрече министра Рашада Набиева с основателем и главным исполнительным директором компании Wonderful Баром Винклером.

На встрече обсуждались вопросы применения решений искусственного интеллекта в государственном секторе, ускорения цифровой трансформации, а также возможности открытия офиса компании в Азербайджане и привлечения к работе местных специалистов.

Отметим, что Wonderful - это международная технологическая компания, специализирующаяся на расширении внедрения технологий искусственного интеллекта и развитии автоматизации в деятельности предприятий. Компания предоставляет предприятиям технологическую платформу для интеграции ИИ-решений в повседневные операции, совершенствования обслуживания клиентов, повышения производительности труда и оптимизации внутренних рабочих процессов.

Согласно официальному заявлению Wonderful от 2 сентября 2026 года, компания работает более чем на 35 рынках и насчитывает 650 сотрудников по всему миру. На эту дату компания объявила о завершении раунда финансирования Серии C на сумму 550 миллионов долларов США при оценке стоимости компании в 5 миллиардов долларов США.

Флагманский продукт компании - Wonderful AI OS - объединяет различные модели искусственного интеллекта, агентов, рабочие процессы и существующие информационные системы на единой платформе.

Решения Wonderful охватывают такие сферы, как банковское дело, телекоммуникации, здравоохранение, страхование, розничная торговля, энергетика и коммунальные услуги, а также авиация.