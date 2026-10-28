https://news.day.az/economy/1870272.html Wonderful изучает перспективы выхода на рынок Азербайджана - ФОТО Международная технологическая компания Wonderful, специализирующаяся на внедрении и расширении технологий искусственного интеллекта, изучает возможности открытия офиса в Азербайджане.

Wonderful изучает перспективы выхода на рынок Азербайджана - ФОТО

Экономика, 28 октября 2026 15:35 (UTC +04:00) 410
Wonderful изучает перспективы выхода на рынок Азербайджана

Международная технологическая компания Wonderful, специализирующаяся на внедрении и расширении технологий искусственного интеллекта, изучает возможности открытия офиса в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта, эта тема обсуждалась на встрече министра Рашада Набиева с основателем и главным исполнительным директором компании Wonderful Баром Винклером.

На встрече обсуждались вопросы применения решений искусственного интеллекта в государственном секторе, ускорения цифровой трансформации, а также возможности открытия офиса компании в Азербайджане и привлечения к работе местных специалистов.

Отметим, что Wonderful - это международная технологическая компания, специализирующаяся на расширении внедрения технологий искусственного интеллекта и развитии автоматизации в деятельности предприятий. Компания предоставляет предприятиям технологическую платформу для интеграции ИИ-решений в повседневные операции, совершенствования обслуживания клиентов, повышения производительности труда и оптимизации внутренних рабочих процессов.

 

Согласно официальному заявлению Wonderful от 2 сентября 2026 года, компания работает более чем на 35 рынках и насчитывает 650 сотрудников по всему миру. На эту дату компания объявила о завершении раунда финансирования Серии C на сумму 550 миллионов долларов США при оценке стоимости компании в 5 миллиардов долларов США.

Флагманский продукт компании - Wonderful AI OS - объединяет различные модели искусственного интеллекта, агентов, рабочие процессы и существующие информационные системы на единой платформе.

Решения Wonderful охватывают такие сферы, как банковское дело, телекоммуникации, здравоохранение, страхование, розничная торговля, энергетика и коммунальные услуги, а также авиация.

  • Wonderful изучает перспективы выхода на рынок Азербайджана
  • Wonderful изучает перспективы выхода на рынок Азербайджана
  • Wonderful изучает перспективы выхода на рынок Азербайджана
  • Wonderful изучает перспективы выхода на рынок Азербайджана
  • Wonderful изучает перспективы выхода на рынок Азербайджана
  • Wonderful изучает перспективы выхода на рынок Азербайджана
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На пути к музыкальному совершенству: мастер-классы МЕМİМ в Хачмазе - ФОТО 27 октября 16:53 (UTC+04), Культура 659
Международная делегация высоко оценила восстановительные работы в Агдаме и Шуше - гендиректор ISESCO 27 октября 16:48 (UTC+04), Политика 855
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 27 октября 16:40 (UTC+04), Официальная хроника 5 631
Председатель Госагентства по туризму о роли Бакинской декларации 27 октября 16:34 (UTC+04), Туризм 643
Погода в Азербайджане резко ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 27 октября 16:23 (UTC+04), Общество 1 260
В Азербайджане меняют правила штрафов за телефон за рулем 27 октября 16:24 (UTC+04), Общество 455
Орхан Набизаде рассказал о проекте "Древний камень, современная память" - Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - ФОТО 27 октября 16:12 (UTC+04), Культура 672
Кровавая борьба за власть в Армении - чьи интересы стояли за терактом 27 октября? 27 октября 16:00 (UTC+04), Политика 6 985
Zəngəzur dəhlizində erməni sərhədçilər yalnız müşahidəçi olacaq – ABŞ sistemi yeniləyir 27 октября 15:55 (UTC+04), Azərbaycanca 898
В Баку обсудили развитие межкультурных компетенций в области ИИ и цифровой среды - ФОТО 27 октября 15:55 (UTC+04), Наука и технологии 605
Азербайджанский музей ковра принял участие в международной конференции в Беларуси - ФОТО 27 октября 15:51 (UTC+04), Культура 626
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с ретроспективной выставкой «Мой Абшерон и не только» - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 15:52 (UTC+04), Официальная хроника 5 257
Разрабатываются модели ИИ на азербайджанском языке 27 октября 15:43 (UTC+04), Наука и технологии 666
Азербайджан и нидерландская компания обсудили инвестсотрудничество - ФОТО 27 октября 15:36 (UTC+04), Экономика 1 015
В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панельная сессия "Бизнес-диалог" 27 октября 15:33 (UTC+04), Экономика 895
Brabus выпустил пикап на базе "Гелендвагена" 27 октября 15:25 (UTC+04), Автоновости 687
Названы фильмы, претендующие на господдержку в Азербайджане - ФОТО 27 октября 15:21 (UTC+04), Культура 620
В Азербайджане изменят порядок взыскания ценных бумаг 27 октября 15:17 (UTC+04), Общество 687
ВВС США получат новые гиперзвуковые ракеты 27 октября 15:00 (UTC+04), В мире 918
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