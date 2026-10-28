Рассекречен дешевый iPhone

Дешевый iPhone 18e рассекречен до официального анонса Apple. Об этом со ссылкой на известного инсайдера Digital Chat Station (DCS) сообщает издание Gizmochina, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным источника, доступный смартфон получит OLED-экран диагональю 6,12 дюйма с частотой обновления 60 герц. Для сравнения, у нынешнего iPhone 17e диагональ составляет 6,1 дюйма, а частота также ограничена 60 герцами. Автор заметил, что в компании решили радикально не менять дизайн и устройство телефона.

Специалист отметил, что более высокая частота обновления делает прокрутку и анимации на экране плавнее. По сведениям Digital Chat Station, обычный iPhone 18 и тонкий iPhone Air 2, которые Apple, предположительно, представит вместе с 18e, получат дисплеи с частотой до 120 герц.

Важным отличием недорогой модели от предшественника может стать процессор. Инсайдер ожидает, что iPhone 18e оснастят чипом A20, который произведут по двухнанометровому техпроцессу. В iPhone 17e установлен A19. Характеристики нового процессора и его производительность пока неизвестны. Смартфон, как и предыдущая модель, получит камеру разрешением 48 мегапикселей. Фронтальная камера, по данным утечки, может получить сенсор на 24 мегапикселя.