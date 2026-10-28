https://news.day.az/azerinews/1870287.html Mücaməddin Axundovun Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyuldu Tovuz rayon Kooperativ Cəmiyyətləri İttifaqının sədrinin Azərbaycandan çıxışına müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub. Day.Az lent.az-a istinadla xəbər verir ki, buna səbəb həmin ittifaqın, dövlət büdcəsi və fondlara ümumilikdə 31 min 605 manat məbləğində vergi borcunun olmasıdır.

Mücaməddin Axundovun Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyuldu

Azərbaycanca, 28 октября 2026 16:13 (UTC +04:00) 350
Mücaməddin Axundovun Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyuldu

Tovuz rayon Kooperativ Cəmiyyətləri İttifaqının sədrinin Azərbaycandan çıxışına müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub.

Day.Az lent.az-a istinadla xəbər verir ki, buna səbəb həmin ittifaqın, dövlət büdcəsi və fondlara ümumilikdə 31 min 605 manat məbləğində vergi borcunun olmasıdır.

Borcların ödənilməsi ilə bağlı İttifaqa dəfələrlə bildiriş göndərilsə də, ödənişlər yerinə yetirilməyib. Nəticədə Dövlət Vergi Xidmətinin Ərazi Vergilər İdarəsi məhkəmədə iddia qaldırıb. İddiada Tovuz rayon Kooperativ Cəmiyyətləri İttifaqının sədri, 78 yaşlı Mücaməddin Möhsün oğlu Axundovun ölkədən çıxışına müvəqqəti məhdudiyyət qoyulması istənilib.

Məhkəmə iddianı təmin edib. Qərara əsasən, İttifaqın borcları ödənilənədək Mücaməddin Axundovun Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyulub.

Qeyd edək ki, Tovuz rayon Kooperativ Cəmiyyətləri İttifaqı Azərbaycan Mərkəzi Kooperativlər İttifaqının tərkibində fəaliyyət göstərir. Birlik regionda yerli istehlak, ticarət və kənd təsərrüfatı xidmətlərini tənzimləyən və dəstəkləyən qurumlardan biridir. Mücaməddin Axundov Tovuz Rayon Ağsaqqallar Şurası İdarə Heyətinin üzvüdür.

Xatırladaq ki, bundan əvvəl də Tovuz rayon Kooperativ Cəmiyyətləri İttifaqının vergi borcları ilə bağlı mediada xəbərlər yayılıb.

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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской организации - ФОТО 27 октября 17:00 (UTC+04), Официальная хроника 6 097
AMEA alimləri Pezeşkiana İranda azərbaycanlıların ana dilində təhsil hüququnun təmin olunması üçün müraciət edib 27 октября 16:55 (UTC+04), Azərbaycanca 912
На пути к музыкальному совершенству: мастер-классы МЕМİМ в Хачмазе - ФОТО 27 октября 16:53 (UTC+04), Культура 659
Международная делегация высоко оценила восстановительные работы в Агдаме и Шуше - гендиректор ISESCO 27 октября 16:48 (UTC+04), Политика 855
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 27 октября 16:40 (UTC+04), Официальная хроника 5 631
Председатель Госагентства по туризму о роли Бакинской декларации 27 октября 16:34 (UTC+04), Туризм 643
Погода в Азербайджане резко ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 27 октября 16:23 (UTC+04), Общество 1 260
В Азербайджане меняют правила штрафов за телефон за рулем 27 октября 16:24 (UTC+04), Общество 455
Орхан Набизаде рассказал о проекте "Древний камень, современная память" - Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - ФОТО 27 октября 16:12 (UTC+04), Культура 672
Кровавая борьба за власть в Армении - чьи интересы стояли за терактом 27 октября? 27 октября 16:00 (UTC+04), Политика 6 985
Zəngəzur dəhlizində erməni sərhədçilər yalnız müşahidəçi olacaq – ABŞ sistemi yeniləyir 27 октября 15:55 (UTC+04), Azərbaycanca 898
В Баку обсудили развитие межкультурных компетенций в области ИИ и цифровой среды - ФОТО 27 октября 15:55 (UTC+04), Наука и технологии 605
Азербайджанский музей ковра принял участие в международной конференции в Беларуси - ФОТО 27 октября 15:51 (UTC+04), Культура 626
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с ретроспективной выставкой «Мой Абшерон и не только» - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 15:52 (UTC+04), Официальная хроника 5 257
Разрабатываются модели ИИ на азербайджанском языке 27 октября 15:43 (UTC+04), Наука и технологии 666
Азербайджан и нидерландская компания обсудили инвестсотрудничество - ФОТО 27 октября 15:36 (UTC+04), Экономика 1 015
В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панельная сессия "Бизнес-диалог" 27 октября 15:33 (UTC+04), Экономика 895
Brabus выпустил пикап на базе "Гелендвагена" 27 октября 15:25 (UTC+04), Автоновости 687
Названы фильмы, претендующие на господдержку в Азербайджане - ФОТО 27 октября 15:21 (UTC+04), Культура 620
В Азербайджане изменят порядок взыскания ценных бумаг 27 октября 15:17 (UTC+04), Общество 687
ВВС США получат новые гиперзвуковые ракеты 27 октября 15:00 (UTC+04), В мире 918
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