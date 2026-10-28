https://news.day.az/politics/1870309.html Национальное единство и независимая политика укрепляют позиции Азербайджана - Азер Гараев Национальное единство Азербайджана, независимая внешняя политика, применение международного права, мирный процесс с Арменией и межкультурный диалог являются ключевыми факторами, определяющими международные позиции страны. Как передает Day.Az, об этом в своем комментарии Trend заявил политолог Азер Гараев.

Национальное единство и независимая политика укрепляют позиции Азербайджана - Азер Гараев

Политика, 28 октября 2026 16:56 (UTC +04:00) 217
Национальное единство и независимая политика укрепляют позиции Азербайджана

Национальное единство Азербайджана, независимая внешняя политика, применение международного права, мирный процесс с Арменией и межкультурный диалог являются ключевыми факторами, определяющими международные позиции страны.

Как передает Day.Az, об этом в своем комментарии Trend заявил политолог Азер Гараев.

Он отметил, что выступление Президента Ильхама Алиева на открытии VII Всемирного форума по межкультурному диалогу богато важными месседжами, охватывающими внутреннее единство Азербайджана, его независимый внешний курс, отношение к международному праву и стратегию регионального мира.

По словам политолога, в выступлении мультикультурализм представлен не только как культурная и духовная ценность, но и как фактор, укрепляющий устойчивость государства, солидарность общества и международные связи. В то же время подчеркивается, что Азербайджан, наряду с защитой своих национальных интересов, отстаивает подход, основанный на суверенитете, взаимном уважении и прочном мире в международных отношениях.

А. Гараев подчеркнул, что международный масштаб форума демонстрирует значимость платформы, созданной Азербайджаном в сфере межкультурного диалога. Участие в мероприятии более 500 гостей из свыше 100 стран, а также то, что число зарегистрированных участников превысило 2 тысячи, наглядно свидетельствуют об охвате этой платформы.

По его словам, форум, основанный в 2011 году по инициативе Азербайджана, за 15 лет превратился в одно из важнейших событий международной повестки дня. Сформировалась традиция проведения мероприятия каждые два года, и пауза возникла лишь в период пандемии COVID-19. Как отметил Президент Ильхам Алиев, после предыдущего форума, состоявшегося в 2024 году, в мире произошли серьезные изменения как в позитивную, так и в негативную сторону. В этих условиях значимость международных платформ для межкультурного диалога возрастает еще больше.

Политолог заявил, что проведение Азербайджаном такой инициативы связано с географическим положением и историческим опытом страны. Расположенный на стыке Европы и Азии, Азербайджан на протяжении веков являлся пространством взаимных контактов различных культур и религий. Тем не менее, само географическое положение не является достаточным для формирования мультикультурного общества. Важную роль в этом процессе играют уважение к правам различных этнических и религиозных групп, взаимное доверие и единство вокруг общих государственных ценностей.

Он подчеркнул, что опыт Азербайджана показывает важность последовательной государственной политики и общей национальной идеи для того, чтобы многообразие служило не разобщению общества, а укреплению общего развития.

По мнению А. Гараева, в связи с этим следует особо отметить значение идеи азербайджанства. В выступлении Президента Ильхама Алиева объединение граждан Азербайджана разного этнического и религиозного происхождения вокруг единой цели в период военной агрессии Армении и во время Второй Карабахской войны представлено как пример национальной солидарности. Упоминание выражения "Железный кулак" в этом контексте показывает значение, придаваемое консолидации общества вокруг общих государственных интересов.

Политолог считает, что национальное единство является фактором, создающим преимущество не только в период мирного развития, но и определяющим возможности сопротивления государства перед лицом сложных испытаний.

Он отметил, что государственнический опыт Азербайджана дополняет этот подход. Несмотря на жизнь в условиях различных политических систем, народ сумел сохранить свой язык, традиции, образ жизни и национальную идентичность. Отмечаемое в октябре этого года 35-летие восстановления государственной независимости является важным этапом этого исторического пути. То обстоятельство, что большая часть реализованных в стране проектов развития и достигнутых успехов приходится именно на период независимости, демонстрирует возможности, созданные независимой государственностью.

По словам А. Гараева, независимость - это не только политический статус, но и способность народа самостоятельно определять свою модель развития, защищать свои национальные ценности и свободно выбирать будущие приоритеты.

Политолог также обратил внимание на высказывания Президента Ильхама Алиева относительно идеологической безопасности. Он отметил, что в современную эпоху угрозы, с которыми сталкиваются государства, не ограничиваются только военными и физическими рисками. Ослабление национальной идентичности, поощрение разобщенности внутри общества и воздействие на государственнические ценности также могут создавать серьезные проблемы.

"Безопасность государства не ограничивается только военными возможностями и защитой территориальной целостности. Сохранение национальной идентичности, государственнических ценностей и солидарности общества также является важнейшей составной частью этой безопасности", - заявил политолог.

Он добавил, что акцент на сохранении самобытности, независимости, государственности и образа жизни Азербайджана свидетельствует о комплексном подходе к вопросам безопасности. Поскольку потенциальные риски могут возникать за пределами страны, особое значение приобретают внимательный мониторинг внешних процессов и защита национальных интересов.

По словам А. Гараева, одним из ключевых направлений выступления Президента стал вопрос применения международного права. Опыт Азербайджана, связанный с освобождением территорий, находившихся под армянской оккупацией, показывает, что эта тема для страны является не просто теоретической или дипломатической.

Политолог напомнил, что в 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требовавшие немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с территорий Азербайджана. Однако эти документы в течение длительного времени не исполнялись. Несмотря на многолетние переговоры, урегулировать конфликт не удалось, а сложившаяся ситуация оставалась неизменной.

Он отметил, что в выступлении Президента Ильхама Алиева особо подчеркнуто восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета в результате Второй Карабахской войны 2020 года и антитеррористической операции 2023 года. Глава государства отметил, что вопрос был решен, исходя из нашего законного права, в том числе на основании Устава ООН и статьи 51, закрепляющей право на самооборону.

По мнению политолога, опыт Азербайджана показывает, что закрепления международного права только в документах недостаточно - должно быть обеспечено и его исполнение. Если решения, принимаемые международными организациями, не реализуются в течение длительного времени, возникают серьезные вопросы относительно эффективности этих структур и надежности международной системы в целом.

А. Гараев считает, что при обсуждении реформ в ООН в центре внимания должно находиться и совершенствование механизмов, обеспечивающих исполнение резолюций Совета Безопасности. Опыт Азербайджана, связанный с оккупацией, демонстрирует пробел, возникающий между принятием международных решений и их реализацией.

"Для сохранения авторитета международного права его нормы должны последовательно применяться в отношении всех государств, а принимаемые решения не должны становиться предметом различных подходов в зависимости от политической конъюнктуры", - подчеркнул он.

Политолог заявил, что высказывания главы государства о двойных стандартах также являются продолжением темы применения международного права. Президент Ильхам Алиев напомнил об оккупации Арменией около 20 процентов территории Азербайджана, изгнании одного миллиона азербайджанцев с родных земель в результате этнической чистки и разрушении 65 мечетей в Карабахе. Отсутствие санкций против Армении в тот период было приведено в выступлении в качестве примера двойных стандартов.

А. Гараев отметил, что проблема двойных стандартов не ограничивается урегулированием конфликтов. Вмешательство во внутренние дела государств и попытки диктовать им, как организовывать политическую и общественную жизнь, также ставят вопрос об уважении суверенитета.

Он отметил, что Азербайджан считает важным соблюдение принципа взаимного уважения в международных отношениях и невмешательство в право государств определять свой путь развития. Этот подход созвучен с независимым внешнеполитическим курсом страны. Для укрепления сотрудничества между государствами одним из главных условий является уважение их суверенитета и национальных интересов.

По словам политолога, шаги, предпринятые Азербайджаном на постконфликтном этапе, раскрывают суть месседжей главы государства касательно мира. Предложение мирной инициативы с Арменией после восстановления территориальной целостности и суверенитета расценивается не как продолжение войны, а как выбор в пользу обеспечения политической нормализации.

Политолог подчеркнул, что продолжение политики реваншизма может привести к превращению конфликта в бесконечный замкнутый круг. Поэтому прекращение военного противостояния, проявление политической воли к миру и создание правовых основ будущих отношений имеют особое значение.

А. Гараев считает, что международное сообщество также должно изучать этот опыт. Несмотря на различия между отдельными конфликтами, факторы, способствующие их возникновению и затяжному характеру, нередко совпадают. Агрессивная политика, чрезмерные амбиции, претензии на превосходство и ощущение безнаказанности могут приводить к углублению противостояния.

Политолог заявил, что выдвижение Азербайджаном мирной инициативы после положенного конца 30-летней оккупации может рассматриваться как пример, демонстрирующий важность политических решений на поствоенном этапе.

Он отметил, что было бы неправильно связывать укрепление международных позиций Азербайджана исключительно с военными и политическими событиями. Экономические возможности страны, ее роль на энергетическом рынке, транспортная инфраструктура и партнерские отношения, выстроенные с различными государствами, также влияют на формирование этих позиций.

По словам А. Гараева, Президент Ильхам Алиев, связав развитие Азербайджана с трудом народа, заявил, что за период независимости страна прошла путь от разрухи, оккупации и массовой бедности к этапу развития. Принятие независимых решений во внешней политике, расширение экономических возможностей и налаживание связей регионального сотрудничества являются факторами, повышающими международный авторитет страны.

Политолог обратил внимание на то, что международные позиции Азербайджана дополняются и конкретными дипломатическими показателями. Подписание в апреле 2025 года Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Китаем, а в августе того же года - Стратегической хартии с США стали важными вехами в развитии связей страны с двумя великими державами.

Наряду с этим, подписание деклараций или соглашений о стратегическом партнерстве с 10 государствами - членами Европейского союза показывает, что Азербайджан расширяет возможности сотрудничества в европейском направлении. Значимость этих связей измеряется не только подписанными документами. Главный вопрос заключается в выстраивании отношений с различными политическими и экономическими центрами на основе взаимных интересов и в их укреплении конкретными результатами.

А. Гараев сообщил, что проведение Азербайджаном международных мероприятий также является одним из показателей его дипломатической позиции. Как отметил в выступлении глава государства, в 2027 году Азербайджан примет Саммит Организации исламского сотрудничества, объединяющей около 60 стран, и будет председательствовать в организации. В 2028 году в Баку планируется проведение Саммита Европейского политического сообщества с участием более 50 стран.

По мнению политолога, эти мероприятия демонстрируют значение, придаваемое сотрудничеству с Азербайджаном государствами, представляющими различные политические и культурные среды. В то же время это укрепляет роль страны как площадки для диалога и взаимопонимания на международных платформах.

Он также отметил значимость проведения Азербайджаном Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Единогласное продление председательства Азербайджана еще на два года в организации, объединяющей около 30 стран, может расцениваться как показатель оказанного стране доверия.

А. Гараев добавил, что приглашение Азербайджана в 2025 году в Консультативный формат Центральной Азии в качестве полноправного члена свидетельствует о географическом расширении региональных связей страны. Привлечение Азербайджана, расположенного на Кавказе, к платформе сотрудничества стран Центральной Азии также можно связать с его возможностями связности в направлениях Восток-Запад и Север-Юг.

Политолог подчеркнул, что экономическая стабильность и инфраструктурные возможности являются важнейшими опорами международных позиций Азербайджана. По его словам, Президент сообщил, что внешний долг страны составляет немногим более 5 процентов валового внутреннего продукта, назвав этот показатель весьма низким. Позиции Азербайджана как надежного партнера в сфере энергоснабжения, развитая транспортная инфраструктура и международная связанность также повышают его стратегическое значение.

Он отметил, что для превращения выгодного географического положения в реальное экономическое преимущество необходимы развитие инфраструктуры, поддержание добрососедских отношений и укрепление связей со странами региона. В этом контексте особое значение имеет взаимодополняемость экономической и внешней политики Азербайджана.

По мнению А. Гараева, межкультурный диалог занимает важное место в этой системе. Азербайджан не только содействует взаимопониманию между представителями различных культур и религий, но и представляет собственный опыт в этой сфере на международных площадках. Развитие диалога способствует укреплению доверия между государствами, урегулированию политических разногласий путем переговоров и расширению возможностей для сотрудничества.

Политолог считает, что мультикультурализм, экономическое развитие и независимая внешняя политика, хотя и являются самостоятельными направлениями, тесно связаны между собой с точки зрения укрепления международных позиций Азербайджана.

По словам А. Гараева, Президент Ильхам Алиев среди негативных изменений, произошедших после предыдущего форума 2024 года, назвал начало новых войн в близких к региону территориях, а среди позитивных событий - парафирование мирного договора с Арменией. Такой подход показывает, что для достижения мира наряду с политическими инициативами в центре внимания должны находиться вопросы безопасности и стратегической готовности.

А. Гараев заявил, что выступление Президента Ильхама Алиева на открытии форума объединяет государственнические приоритеты Азербайджана, его отношение к международному праву, стратегию мира и основные направления внешней политики в рамках единой логики.

"Международные позиции Азербайджана определяются не только экономическими показателями, военными возможностями и дипломатическими связями. Национальная солидарность, право на принятие суверенных решений, последовательное применение международного права, региональное сотрудничество и продвижение межкультурного диалога также являются важнейшими опорами этой позиции", - отметил политолог.

По его словам, главная задача на предстоящий период - сохранить эти опоры, расширить экономические и дипломатические возможности, быть готовыми к потенциальным угрозам и превратить мир на Южном Кавказе в устойчивые политические результаты.

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#АЗЕРБАЙДЖАН
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

В этом случае компании могут быть оштрафованы на 8 тысяч манатов 17:06 (UTC+04), Экономика 171
Нидерланды направят Киеву многомиллиардный «пакет» невоенной помощи 17:00 (UTC+04), В мире 209
Qafqazda ən ucuz mal əti Azərbaycandadır - REYTİNQ 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 159
Национальное единство и независимая политика укрепляют позиции Азербайджана - Азер Гараев 16:56 (UTC+04), Политика 215
За плохой интернет в Азербайджане введут новые штрафы 16:48 (UTC+04), Общество 269
Европейские СМИ восстали против Цукерберга 16:37 (UTC+04), В мире 2 346
“Daşınmaz Əmlakın Elektron Reyestri və Kadastrı” haqqında Əsasnamə təsdiqlənib 16:34 (UTC+04), Azərbaycanca 285
Maliyyə Nazirliyinin Əsasnaməsində dəyişiklik edilib 16:34 (UTC+04), Azərbaycanca 278
Физики предложили новое состояние материи 16:29 (UTC+04), Это интересно 277
Азербайджан примет 10-й Всемирный форум гастрономического туризма 16:25 (UTC+04), Общество 293
Mövsümi amillər avtomobil bazarına təsir edirmi? - Ekspert AÇIQLADI 16:20 (UTC+04), Azərbaycanca 315
Босния и Герцеговина отметила высокий уровень сотрудничества с правоохранительными органами Азербайджана 16:17 (UTC+04), Политика 367
Mücaməddin Axundovun Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyuldu 16:13 (UTC+04), Azərbaycanca 354
Рассекречен дешевый iPhone 16:12 (UTC+04), Наука и технологии 358
Посол Ирана призвал к координации усилий государств в борьбе с преступностью 16:06 (UTC+04), Политика 352
В Баку представлено яркое международное шоу The World of Adrenaline - ФОТО 16:00 (UTC+04), Общество 379
Азербайджанские боксеры завоевали 25 медалей на чемпионатах Европы в 2026 году 15:49 (UTC+04), Спорт 364
В Испании выросло число погибших при столкновении поездов 15:42 (UTC+04), В мире 432
Wonderful изучает перспективы выхода на рынок Азербайджана - ФОТО 15:35 (UTC+04), Экономика 411
Развитие зеленой энергетики в Азербайджане: открываются новые возможности - ОБЗОР от Azernews 15:26 (UTC+04), Экономика 5 723
В Азербайджане штраф в 2 тысячи манатов хотят снизить до 50 манатов 15:24 (UTC+04), Общество 664
Рамиза Мехтиева исключают из Национальной академии наук Азербайджана 15:20 (UTC+04), Общество 453
Блок Нетаньяху продолжает лидировать на парламентских выборах в Израиле - ОБНОВЛЕНО 15:13 (UTC+04), В мире 706
İş saatları dəyişsə də tıxac azalmadı - Çıxış yolu təklifləri nələrdir? - VİDEO 15:02 (UTC+04), Azərbaycanca 431
"Свадьба в Губе" - сотканная из узелков история - ФОТО 14:58 (UTC+04), Культура 451
Реваншизм в Армении - почему на провокаторах не ставят крест? 14:45 (UTC+04), Политика 2 690
В Азербайджане раскрыли доходы гостиничного сектора за девять месяцев 14:42 (UTC+04), Туризм 401
Ждать ли роста цен на картофель в Азербайджане? 14:26 (UTC+04), Общество 463
Важное предупреждение для пользователей электросамокатов 14:15 (UTC+04), Общество 507
Хорошая новость для любителей велосипедов и самокатов в Баку 14:04 (UTC+04), Общество 531
Fitch Ratings о возможных моделях исламского финансирования в Азербайджане 13:57 (UTC+04), Экономика 481
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества в рамках ОИС 13:58 (UTC+04), Официальная хроника 428
Жители Азербайджана могут зарабатывать на продаже излишков электроэнергии - замминистра 13:51 (UTC+04), Экономика 576
ООН поддерживает проведение диалогов по ЦУР в Шуше и Нахчыване в 2027 г. 13:41 (UTC+04), Политика 477
Всемирный день дзюдо 2026: олимпийские чемпионы и рекорды Азербайджана 13:38 (UTC+04), Спорт 467
Geely обновила свой популярный седан - ФОТО 13:36 (UTC+04), Автоновости 433
Парламент Армении ратифицировал соглашение с США по проекту TRIPP 13:31 (UTC+04), В мире 523
Азербайджанский народ сохраняет бдительность в отношении провокаций - Шейх уль-ислам 13:29 (UTC+04), Общество 458
Обнародованы данные о госдолге Азербайджана 13:25 (UTC+04), Экономика 539
В Испании столкнулись два скоростных поезда: десятки погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 13:21 (UTC+04), В мире 578
ЭСКАТО о необходимости расширения возобновляемой энергетики в Азербайджане 13:16 (UTC+04), Экономика 474
Баку примет Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН 13:12 (UTC+04), Политика 522
Проводится расследование по факту гибели школьницы в Баку 13:05 (UTC+04), Общество 612
В Баку рассказали о программе форума по межкультурному диалогу 13:03 (UTC+04), Политика 486
Азербайджан и UNOCT обсудили дальнейшее сотрудничество в борьбе с терроризмом 12:59 (UTC+04), Политика 6 941
Азербайджан является одним из мировых центров межкультурного диалога - Гюндуз Исмаилов 12:53 (UTC+04), Общество 445
Баку избавится от старых дизельных автобусов 12:50 (UTC+04), Общество 528
В Баку мошенник представился налоговиком и забрал деньги у предпринимателя - ВИДЕО 12:46 (UTC+04), Общество 532
В Masdar заявили о важности сетевого кодекса для развития ВИЭ в Азербайджане 12:44 (UTC+04), Экономика 503
Canlı musiqiyə görə əlavə ödəniş: Restoranlar bunu tələb edə bilərmi? - VİDEO 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 508
В ООН высоко оценили проведение Всемирного форума городов в Азербайджане - ФОТО 12:40 (UTC+04), Политика 589
Азербайджан нарастит мощности зеленой энергетики на 2 ГВт за два года 12:36 (UTC+04), Экономика 504
Раскрыт расход топлива на Азербайджанской ТЭС 12:29 (UTC+04), Экономика 525
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 12:26 (UTC+04), Общество 565
ЕБРР о потенциале банковского сектора Азербайджана в энергопереходе 12:23 (UTC+04), Экономика 504
Замминистра культуры призвал расширять возможности молодежи 12:11 (UTC+04), Общество 461
Транспортный сектор Азербайджана показывает уверенный рост 12:04 (UTC+04), Экономика 512
В Хыналыге скончался учитель - ФОТО 12:00 (UTC+04), Общество 517
Катар призвал ускорить ратификацию Мекканской конвенции 11:58 (UTC+04), В мире 533
Водителей с телефонами за рулем будут выявлять по камерам 11:56 (UTC+04), Общество 514
Саудовская Аравия подчеркнула важность международного обмена данными о коррупции 11:55 (UTC+04), Политика 535
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане последовательно принимаются меры по борьбе с коррупцией 11:51 (UTC+04), Официальная хроника 448
В Баку ученица 7-го класса погибла, упав из окна школы 11:48 (UTC+04), Общество 659
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам заседания руководителей антикоррупционных органов государств - членов ОИС 11:47 (UTC+04), Официальная хроника 11 029
АБР обозначил приоритеты сокращения выбросов в Азербайджане 11:45 (UTC+04), Экономика 507
Baku Steel Company представила продуктовый портфель на выставке в Туркменистане - ФОТО 11:40 (UTC+04), Экономика 684
PASHA Bank запустил новую программу бонусных миль для держателей карт Miles&Smiles PASHA Bank 11:34 (UTC+04), Экономика 515
"Барселону" оштрафовали на сотни тысяч евро 11:32 (UTC+04), Спорт 487
Неисправный автомобиль унес жизни двух молодых мужчин в Азербайджане - ВИДЕО 11:20 (UTC+04), Общество 597
Президент Ильхам Алиев: Нас радует, что имеющие добрые традиции азербайджано-чешские отношения сегодня динамично развиваются 11:21 (UTC+04), Официальная хроника 11 125
Названы важные настройки нового смартфона 11:17 (UTC+04), Наука и технологии 482
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Чехии 11:11 (UTC+04), Официальная хроника 1 154
Азербайджан планирует присоединиться к Мекканской конвенции - Кямран Алиев 11:09 (UTC+04), Политика 572
Dialoq sadəcə diplomatik ünsiyyət vasitəsi deyil - Kamaləddin Qafarov 11:10 (UTC+04), Azərbaycanca 510
Prezident İlham Əliyev: Çexiya ilə əlaqələrin dinamik inkişaf etməsi bizi sevindirir 11:05 (UTC+04), Azərbaycanca 518
ООН поддержит Азербайджан в реализации климатических целей 11:01 (UTC+04), Экономика 543
Азербайджан представит пятый национальный доклад по ЦУР в 2027 году 10:49 (UTC+04), Экономика 535
В Баку проходит встреча высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств - членов ОИС 10:42 (UTC+04), Общество 535
Какие страны лидируют по числу ночевок в гостиницах Азербайджана? 10:29 (UTC+04), Туризм 524
ООН поможет Азербайджану в решении проблем Каспийского моря 10:30 (UTC+04), Экономика 4 387
В Азербайджане начинается электронный перевод учащихся 10:26 (UTC+04), Общество 497
В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров - ФОТО 10:22 (UTC+04), Культура 533
В Турции задержали журналиста, публиковавшего материалы против Азербайджана 10:18 (UTC+04), Политика 647
Азербайджанская нефть изменилась в цене 10:17 (UTC+04), Экономика 596
В Баку проходит второй день VII Всемирного форума по межкультурному диалогу - ФОТО 10:11 (UTC+04), Политика 5 995
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:10 (UTC+04), Туризм
В Баку организован 9-й Диалог по Целям устойчивого развития - ФОТО 10:04 (UTC+04), Экономика 550
Квартиры в Баку: где цены ниже и какие районы станут дороже? - ВИДЕО 10:01 (UTC+04), Общество 587
Демократия как прикрытие, доллары как оружие: кто пытается диктовать Азербайджану чужие правила? 09:50 (UTC+04), Политика 8 675
Золото и серебро подешевели 09:41 (UTC+04), Экономика 585
BYD выпустил доступный гибрид 09:36 (UTC+04), Автоновости 503
Картал покинул пост главного тренера "Фенербахче" 09:31 (UTC+04), Спорт 494
США могут возобновить военную операцию против Ирана - СМИ 09:24 (UTC+04), В мире 587
DCO о ключевых факторах развития ИИ в Азербайджане 09:15 (UTC+04), Экономика 578
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:05 (UTC+04), Экономика
Госдолг США рекордно вырос 08:45 (UTC+04), В мире 615
Армению захотели исключить из ОДКБ 08:37 (UTC+04), В мире 731
Трамп предупредил американцев: "Франция..." 08:25 (UTC+04), В мире 692
Вэнс сделал резкое заявление о лидерах Ближнего Востока 08:12 (UTC+04), В мире 725
Азербайджанская сборная заняла второе место на ЧМ в Астане 08:08 (UTC+04), Спорт 568
Международное молчание и безнаказанность Армении - 6 лет со дня трагедии в Барде 08:00 (UTC+04), Политика 5 703
В четырех районах Баку не будет света 07:46 (UTC+04), Общество 1 309
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Трамп назвал одно из важнейших решений в своей жизни 07:19 (UTC+04), В мире 707
В европейской стране распространилась средневековая болезнь 07:07 (UTC+04), В мире 763
День будет полон эмоций - гороскоп на 28 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 716
Стоит ли покупать новый iPhone? - мнение экспертов 04:58 (UTC+04), Наука и технологии 626
Какие болезни могут скрываться за частой икотой 03:45 (UTC+04), Медицина 619
Выборы в Израиле: кто побеждает? - ЭКЗИТПОЛ 02:31 (UTC+04), В мире 909
В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике - ФОТО 01:17 (UTC+04), Спорт 6 199
Apple представила новый MacBook Pro - ФОТО - ВИДЕО 00:44 (UTC+04), Наука и технологии 661
Хроника победы (28.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: "Подобные варварские атаки свидетельствуют о том, что жестокость армян не знает границ" - ФОТО 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 830
Хроника победы (28.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева российскому агентству "Интерфакс" - ФОТО - ВИДЕО 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 790
Хроника победы (28.10.2020): Трагедия Барды обернулась для противника адом - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Политика 990
Прошло 6 лет с очередного ракетного обстрела Арменией города Барда 00:01 (UTC+04), Политика 840
Массовый взлом аккаунтов WhatsApp в Азербайджане - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 27 октября 23:33 (UTC+04), Наука и технологии 955
Российский фонд может выйти из-под санкций США 27 октября 23:24 (UTC+04), В мире 866
Эрдоган поговорил с Макроном 27 октября 22:50 (UTC+04), В мире 852
БИГ осудила решение Сената Франции 27 октября 22:45 (UTC+04), Политика 910
Ла Лига рискует потерять € 400 млн 27 октября 22:37 (UTC+04), Спорт 696
Путин встретился с Пезешкианом - ВИДЕО 27 октября 22:25 (UTC+04), В мире 912
Стратегия победы и мира: как Азербайджан изменил Южный Кавказ - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 27 октября 22:15 (UTC+04), Политика 7 362
Венесуэла подарила США нефть 27 октября 22:13 (UTC+04), В мире 950
Время новых возможностей: Баку и Амстердам расширяют горизонты партнерства 27 октября 22:00 (UTC+04), Политика 5 822
Азербайджан и Испания проведут совместные исследования 27 октября 21:45 (UTC+04), Экономика 890
Братство Азербайджана и Турции нерушимо - Девлет Бахчели 27 октября 21:42 (UTC+04), Политика 866
Dollar alıb-satanlara vacib xəbər – LİMİT VAR! 27 октября 21:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 023
Камран Алиев обсудил с представителем ООН борьбу с терроризмом - ФОТО 27 октября 21:26 (UTC+04), Политика 869
Рамиза Мехтиева могут лишить госнаград 27 октября 21:20 (UTC+04), Общество 4 580
В Баку состоялось заседание представителей органов по борьбе с коррупцией государств ОИС - ФОТО 27 октября 21:13 (UTC+04), Общество 741
В Баку открылась ретроспективная выставка Фархада Халилова - ФОТО 27 октября 21:06 (UTC+04), Культура 732
Азербайджан-Турция: решит ли все проблемы увольнение Сарала? 27 октября 21:00 (UTC+04), Политика 5 880
Политика Президента Ильхама Алиева открывает новые возможности сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами - Азер Гараев 27 октября 20:55 (UTC+04), Политика 1 114
Kamran Əliyev BMT rəsmisi ilə terrorçuluğa qarşı mübarizəni müzakirə edib - FOTO 27 октября 20:46 (UTC+04), Azərbaycanca 905
Определился состав сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат Европы U-23 27 октября 20:37 (UTC+04), Спорт 729
Вынесен приговор Рамизу Мехтиеву - имущество конфисковано 27 октября 20:36 (UTC+04), Общество 1 217
“WhatsApp” istifadəçilərinə xəbərdarlıq edilib 27 октября 20:32 (UTC+04), Azərbaycanca 1 034
БИГ осудила решение Франции по Корсике 27 октября 20:25 (UTC+04), Политика 963
В Центре Гейдара Алиева откроется серия выставок в рамках «Art Weekend» 27 октября 20:10 (UTC+04), Культура 2 066
Новые "потери" для армянских сепаратистов - паника в Ереване 27 октября 20:00 (UTC+04), Политика 5 491
Джейхун Байрамов провел обмен мнениями с генсеком UN Tourism - ФОТО 27 октября 19:53 (UTC+04), Политика 951
Раскрыто число молодежных негосударственных организаций в Азербайджане 27 октября 19:44 (UTC+04), Общество 738
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Xalçalar diyarı” sərgisi açılacaq 27 октября 19:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 121
Банк ABB объявил о старте очередного этапа эмиссии облигаций! (R) 27 октября 19:28 (UTC+04), Экономика 948
Голос редкой красоты: в Баку почтили память Галины Вишневской - ФОТО 27 октября 19:24 (UTC+04), Культура 758
В ЮНЕСКО призвали привлекать молодежь к разработке и реализации политики 27 октября 19:21 (UTC+04), Политика 904
Азербайджан и ICESCO расширяют сотрудничество в сфере охраны культурного наследия - ФОТО 27 октября 19:19 (UTC+04), Политика 901
SOCAR заинтересована в расширении сотрудничества с концернами "Туркменгаз" и "Туркменнебит" 27 октября 19:12 (UTC+04), Экономика 934
Определено лицо, ответственное за предоставление информации СМИ в судах Азербайджана 27 октября 19:07 (UTC+04), Общество 671
NED и Азербайджан: вопросы к грантовой политике 27 октября 19:03 (UTC+04), Политика 6 526
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса 27 октября 19:02 (UTC+04), Политика 854
Россия и Азербайджан ведут активный диалог - Путин 27 октября 18:59 (UTC+04), Экономика 4 866
Азербайджан и ООН обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом - ФОТО 27 октября 18:57 (UTC+04), Политика 867
PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində noyabr ayı üçün qəbul CƏDVƏLİ 27 октября 18:57 (UTC+04), Azərbaycanca 831
Азербайджан нацелен на развитие цифровых навыков и инноваций 27 октября 18:50 (UTC+04), Наука и технологии 653
Фарид Гаибов обсудил с индийским министром сотрудничество в сфере спорта - ФОТО 27 октября 18:47 (UTC+04), Спорт 643
В Ашхабаде обсуждают соглашение о научных исследованиях на Каспии 27 октября 18:44 (UTC+04), Политика 859
Каждый объект культурного наследия требует особого подхода к восстановлению - Эмин Гусейнов 27 октября 18:40 (UTC+04), Культура 629
В Азербайджане усилят связь образования с потребностями экономики 27 октября 18:36 (UTC+04), Общество 631
Агдамский комплекс "Имарет" получил сертификат ICOMOS 27 октября 18:30 (UTC+04), Культура 597
Bakıda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun ilk günü başa çatıb 27 октября 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 833
В Азербайджане создается обсерватория по ИИ для формирования экономической политики 27 октября 18:28 (UTC+04), Экономика 868
Али Асадов провел обсуждения с генсеком ОИС - ФОТО 27 октября 18:23 (UTC+04), Политика 861
В Азербайджане пресекли попытку незаконного пересечения границы 27 октября 18:20 (UTC+04), Общество 644
Композитор тишины: Баку прикоснулся к уникальному миру Софьи Губайдулиной - ФОТО 27 октября 18:16 (UTC+04), Культура 799
Шантаж армянских реваншистов в Вене - WOFA позорно отступила 27 октября 18:09 (UTC+04), Политика 4 088
В Баку арестованы трое человек за кражи из аппаратов по продаже воды 27 октября 18:08 (UTC+04), Общество 699
Университет IE поможет развитию предпринимательства в Азербайджане 27 октября 18:06 (UTC+04), Экономика 844
В Азербайджане создается новая Комиссия 27 октября 18:02 (UTC+04), Общество 643
В Сиязане раскрыто особо тяжкое преступление 27 октября 17:53 (UTC+04), Общество 646
В Ормузском проливе танкер подорвался на мине 27 октября 17:40 (UTC+04), В мире 885
Большая часть Физули очищена от мин 27 октября 17:37 (UTC+04), Общество 609
В Баку обсудили роль туризма в построении мира и развитии местных сообществ - ФОТО 27 октября 17:34 (UTC+04), Туризм 745
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин - ФОТО 27 октября 17:32 (UTC+04), Официальная хроника 4 356
Публикации этих лиц в соцсетях будут контролироваться 27 октября 17:30 (UTC+04), Общество 774
США модернизируют пограничную систему Армении на фоне реализации проекта TRIPP 27 октября 17:24 (UTC+04), В мире 900
В каких сферах больше всего проблемных кредитов? 27 октября 17:17 (UTC+04), Экономика 898
В СВМДА отметили вклад председательства Азербайджана 27 октября 17:13 (UTC+04), Политика 859
Назван объем ненефтяного экспорта Азербайджана с начала года 27 октября 16:59 (UTC+04), Экономика 889
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской организации - ФОТО 27 октября 17:00 (UTC+04), Официальная хроника 6 097
AMEA alimləri Pezeşkiana İranda azərbaycanlıların ana dilində təhsil hüququnun təmin olunması üçün müraciət edib 27 октября 16:55 (UTC+04), Azərbaycanca 912
На пути к музыкальному совершенству: мастер-классы МЕМİМ в Хачмазе - ФОТО 27 октября 16:53 (UTC+04), Культура 659
Международная делегация высоко оценила восстановительные работы в Агдаме и Шуше - гендиректор ISESCO 27 октября 16:48 (UTC+04), Политика 855
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 27 октября 16:40 (UTC+04), Официальная хроника 5 631
Председатель Госагентства по туризму о роли Бакинской декларации 27 октября 16:34 (UTC+04), Туризм 643
Погода в Азербайджане резко ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 27 октября 16:23 (UTC+04), Общество 1 260
В Азербайджане меняют правила штрафов за телефон за рулем 27 октября 16:24 (UTC+04), Общество 456
Орхан Набизаде рассказал о проекте "Древний камень, современная память" - Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - ФОТО 27 октября 16:12 (UTC+04), Культура 672
Кровавая борьба за власть в Армении - чьи интересы стояли за терактом 27 октября? 27 октября 16:00 (UTC+04), Политика 6 985
Zəngəzur dəhlizində erməni sərhədçilər yalnız müşahidəçi olacaq – ABŞ sistemi yeniləyir 27 октября 15:55 (UTC+04), Azərbaycanca 898
В Баку обсудили развитие межкультурных компетенций в области ИИ и цифровой среды - ФОТО 27 октября 15:55 (UTC+04), Наука и технологии 605
Азербайджанский музей ковра принял участие в международной конференции в Беларуси - ФОТО 27 октября 15:51 (UTC+04), Культура 626
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с ретроспективной выставкой «Мой Абшерон и не только» - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 15:52 (UTC+04), Официальная хроника 5 257
Разрабатываются модели ИИ на азербайджанском языке 27 октября 15:43 (UTC+04), Наука и технологии 666
Азербайджан и нидерландская компания обсудили инвестсотрудничество - ФОТО 27 октября 15:36 (UTC+04), Экономика 1 015
В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панельная сессия "Бизнес-диалог" 27 октября 15:33 (UTC+04), Экономика 895
Brabus выпустил пикап на базе "Гелендвагена" 27 октября 15:25 (UTC+04), Автоновости 687
Названы фильмы, претендующие на господдержку в Азербайджане - ФОТО 27 октября 15:21 (UTC+04), Культура 620
В Азербайджане изменят порядок взыскания ценных бумаг 27 октября 15:17 (UTC+04), Общество 687
ВВС США получат новые гиперзвуковые ракеты 27 октября 15:00 (UTC+04), В мире 918
Еще новости