Национальное единство и независимая политика укрепляют позиции Азербайджана - Азер Гараев

Национальное единство Азербайджана, независимая внешняя политика, применение международного права, мирный процесс с Арменией и межкультурный диалог являются ключевыми факторами, определяющими международные позиции страны.

Как передает Day.Az, об этом в своем комментарии Trend заявил политолог Азер Гараев.

Он отметил, что выступление Президента Ильхама Алиева на открытии VII Всемирного форума по межкультурному диалогу богато важными месседжами, охватывающими внутреннее единство Азербайджана, его независимый внешний курс, отношение к международному праву и стратегию регионального мира.

По словам политолога, в выступлении мультикультурализм представлен не только как культурная и духовная ценность, но и как фактор, укрепляющий устойчивость государства, солидарность общества и международные связи. В то же время подчеркивается, что Азербайджан, наряду с защитой своих национальных интересов, отстаивает подход, основанный на суверенитете, взаимном уважении и прочном мире в международных отношениях.

А. Гараев подчеркнул, что международный масштаб форума демонстрирует значимость платформы, созданной Азербайджаном в сфере межкультурного диалога. Участие в мероприятии более 500 гостей из свыше 100 стран, а также то, что число зарегистрированных участников превысило 2 тысячи, наглядно свидетельствуют об охвате этой платформы.

По его словам, форум, основанный в 2011 году по инициативе Азербайджана, за 15 лет превратился в одно из важнейших событий международной повестки дня. Сформировалась традиция проведения мероприятия каждые два года, и пауза возникла лишь в период пандемии COVID-19. Как отметил Президент Ильхам Алиев, после предыдущего форума, состоявшегося в 2024 году, в мире произошли серьезные изменения как в позитивную, так и в негативную сторону. В этих условиях значимость международных платформ для межкультурного диалога возрастает еще больше.

Политолог заявил, что проведение Азербайджаном такой инициативы связано с географическим положением и историческим опытом страны. Расположенный на стыке Европы и Азии, Азербайджан на протяжении веков являлся пространством взаимных контактов различных культур и религий. Тем не менее, само географическое положение не является достаточным для формирования мультикультурного общества. Важную роль в этом процессе играют уважение к правам различных этнических и религиозных групп, взаимное доверие и единство вокруг общих государственных ценностей.

Он подчеркнул, что опыт Азербайджана показывает важность последовательной государственной политики и общей национальной идеи для того, чтобы многообразие служило не разобщению общества, а укреплению общего развития.

По мнению А. Гараева, в связи с этим следует особо отметить значение идеи азербайджанства. В выступлении Президента Ильхама Алиева объединение граждан Азербайджана разного этнического и религиозного происхождения вокруг единой цели в период военной агрессии Армении и во время Второй Карабахской войны представлено как пример национальной солидарности. Упоминание выражения "Железный кулак" в этом контексте показывает значение, придаваемое консолидации общества вокруг общих государственных интересов.

Политолог считает, что национальное единство является фактором, создающим преимущество не только в период мирного развития, но и определяющим возможности сопротивления государства перед лицом сложных испытаний.

Он отметил, что государственнический опыт Азербайджана дополняет этот подход. Несмотря на жизнь в условиях различных политических систем, народ сумел сохранить свой язык, традиции, образ жизни и национальную идентичность. Отмечаемое в октябре этого года 35-летие восстановления государственной независимости является важным этапом этого исторического пути. То обстоятельство, что большая часть реализованных в стране проектов развития и достигнутых успехов приходится именно на период независимости, демонстрирует возможности, созданные независимой государственностью.

По словам А. Гараева, независимость - это не только политический статус, но и способность народа самостоятельно определять свою модель развития, защищать свои национальные ценности и свободно выбирать будущие приоритеты.

Политолог также обратил внимание на высказывания Президента Ильхама Алиева относительно идеологической безопасности. Он отметил, что в современную эпоху угрозы, с которыми сталкиваются государства, не ограничиваются только военными и физическими рисками. Ослабление национальной идентичности, поощрение разобщенности внутри общества и воздействие на государственнические ценности также могут создавать серьезные проблемы.

"Безопасность государства не ограничивается только военными возможностями и защитой территориальной целостности. Сохранение национальной идентичности, государственнических ценностей и солидарности общества также является важнейшей составной частью этой безопасности", - заявил политолог.

Он добавил, что акцент на сохранении самобытности, независимости, государственности и образа жизни Азербайджана свидетельствует о комплексном подходе к вопросам безопасности. Поскольку потенциальные риски могут возникать за пределами страны, особое значение приобретают внимательный мониторинг внешних процессов и защита национальных интересов.

По словам А. Гараева, одним из ключевых направлений выступления Президента стал вопрос применения международного права. Опыт Азербайджана, связанный с освобождением территорий, находившихся под армянской оккупацией, показывает, что эта тема для страны является не просто теоретической или дипломатической.

Политолог напомнил, что в 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требовавшие немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с территорий Азербайджана. Однако эти документы в течение длительного времени не исполнялись. Несмотря на многолетние переговоры, урегулировать конфликт не удалось, а сложившаяся ситуация оставалась неизменной.

Он отметил, что в выступлении Президента Ильхама Алиева особо подчеркнуто восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета в результате Второй Карабахской войны 2020 года и антитеррористической операции 2023 года. Глава государства отметил, что вопрос был решен, исходя из нашего законного права, в том числе на основании Устава ООН и статьи 51, закрепляющей право на самооборону.

По мнению политолога, опыт Азербайджана показывает, что закрепления международного права только в документах недостаточно - должно быть обеспечено и его исполнение. Если решения, принимаемые международными организациями, не реализуются в течение длительного времени, возникают серьезные вопросы относительно эффективности этих структур и надежности международной системы в целом.

А. Гараев считает, что при обсуждении реформ в ООН в центре внимания должно находиться и совершенствование механизмов, обеспечивающих исполнение резолюций Совета Безопасности. Опыт Азербайджана, связанный с оккупацией, демонстрирует пробел, возникающий между принятием международных решений и их реализацией.

"Для сохранения авторитета международного права его нормы должны последовательно применяться в отношении всех государств, а принимаемые решения не должны становиться предметом различных подходов в зависимости от политической конъюнктуры", - подчеркнул он.

Политолог заявил, что высказывания главы государства о двойных стандартах также являются продолжением темы применения международного права. Президент Ильхам Алиев напомнил об оккупации Арменией около 20 процентов территории Азербайджана, изгнании одного миллиона азербайджанцев с родных земель в результате этнической чистки и разрушении 65 мечетей в Карабахе. Отсутствие санкций против Армении в тот период было приведено в выступлении в качестве примера двойных стандартов.

А. Гараев отметил, что проблема двойных стандартов не ограничивается урегулированием конфликтов. Вмешательство во внутренние дела государств и попытки диктовать им, как организовывать политическую и общественную жизнь, также ставят вопрос об уважении суверенитета.

Он отметил, что Азербайджан считает важным соблюдение принципа взаимного уважения в международных отношениях и невмешательство в право государств определять свой путь развития. Этот подход созвучен с независимым внешнеполитическим курсом страны. Для укрепления сотрудничества между государствами одним из главных условий является уважение их суверенитета и национальных интересов.

По словам политолога, шаги, предпринятые Азербайджаном на постконфликтном этапе, раскрывают суть месседжей главы государства касательно мира. Предложение мирной инициативы с Арменией после восстановления территориальной целостности и суверенитета расценивается не как продолжение войны, а как выбор в пользу обеспечения политической нормализации.

Политолог подчеркнул, что продолжение политики реваншизма может привести к превращению конфликта в бесконечный замкнутый круг. Поэтому прекращение военного противостояния, проявление политической воли к миру и создание правовых основ будущих отношений имеют особое значение.

А. Гараев считает, что международное сообщество также должно изучать этот опыт. Несмотря на различия между отдельными конфликтами, факторы, способствующие их возникновению и затяжному характеру, нередко совпадают. Агрессивная политика, чрезмерные амбиции, претензии на превосходство и ощущение безнаказанности могут приводить к углублению противостояния.

Политолог заявил, что выдвижение Азербайджаном мирной инициативы после положенного конца 30-летней оккупации может рассматриваться как пример, демонстрирующий важность политических решений на поствоенном этапе.

Он отметил, что было бы неправильно связывать укрепление международных позиций Азербайджана исключительно с военными и политическими событиями. Экономические возможности страны, ее роль на энергетическом рынке, транспортная инфраструктура и партнерские отношения, выстроенные с различными государствами, также влияют на формирование этих позиций.

По словам А. Гараева, Президент Ильхам Алиев, связав развитие Азербайджана с трудом народа, заявил, что за период независимости страна прошла путь от разрухи, оккупации и массовой бедности к этапу развития. Принятие независимых решений во внешней политике, расширение экономических возможностей и налаживание связей регионального сотрудничества являются факторами, повышающими международный авторитет страны.

Политолог обратил внимание на то, что международные позиции Азербайджана дополняются и конкретными дипломатическими показателями. Подписание в апреле 2025 года Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Китаем, а в августе того же года - Стратегической хартии с США стали важными вехами в развитии связей страны с двумя великими державами.

Наряду с этим, подписание деклараций или соглашений о стратегическом партнерстве с 10 государствами - членами Европейского союза показывает, что Азербайджан расширяет возможности сотрудничества в европейском направлении. Значимость этих связей измеряется не только подписанными документами. Главный вопрос заключается в выстраивании отношений с различными политическими и экономическими центрами на основе взаимных интересов и в их укреплении конкретными результатами.

А. Гараев сообщил, что проведение Азербайджаном международных мероприятий также является одним из показателей его дипломатической позиции. Как отметил в выступлении глава государства, в 2027 году Азербайджан примет Саммит Организации исламского сотрудничества, объединяющей около 60 стран, и будет председательствовать в организации. В 2028 году в Баку планируется проведение Саммита Европейского политического сообщества с участием более 50 стран.

По мнению политолога, эти мероприятия демонстрируют значение, придаваемое сотрудничеству с Азербайджаном государствами, представляющими различные политические и культурные среды. В то же время это укрепляет роль страны как площадки для диалога и взаимопонимания на международных платформах.

Он также отметил значимость проведения Азербайджаном Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Единогласное продление председательства Азербайджана еще на два года в организации, объединяющей около 30 стран, может расцениваться как показатель оказанного стране доверия.

А. Гараев добавил, что приглашение Азербайджана в 2025 году в Консультативный формат Центральной Азии в качестве полноправного члена свидетельствует о географическом расширении региональных связей страны. Привлечение Азербайджана, расположенного на Кавказе, к платформе сотрудничества стран Центральной Азии также можно связать с его возможностями связности в направлениях Восток-Запад и Север-Юг.

Политолог подчеркнул, что экономическая стабильность и инфраструктурные возможности являются важнейшими опорами международных позиций Азербайджана. По его словам, Президент сообщил, что внешний долг страны составляет немногим более 5 процентов валового внутреннего продукта, назвав этот показатель весьма низким. Позиции Азербайджана как надежного партнера в сфере энергоснабжения, развитая транспортная инфраструктура и международная связанность также повышают его стратегическое значение.

Он отметил, что для превращения выгодного географического положения в реальное экономическое преимущество необходимы развитие инфраструктуры, поддержание добрососедских отношений и укрепление связей со странами региона. В этом контексте особое значение имеет взаимодополняемость экономической и внешней политики Азербайджана.

По мнению А. Гараева, межкультурный диалог занимает важное место в этой системе. Азербайджан не только содействует взаимопониманию между представителями различных культур и религий, но и представляет собственный опыт в этой сфере на международных площадках. Развитие диалога способствует укреплению доверия между государствами, урегулированию политических разногласий путем переговоров и расширению возможностей для сотрудничества.

Политолог считает, что мультикультурализм, экономическое развитие и независимая внешняя политика, хотя и являются самостоятельными направлениями, тесно связаны между собой с точки зрения укрепления международных позиций Азербайджана.

По словам А. Гараева, Президент Ильхам Алиев среди негативных изменений, произошедших после предыдущего форума 2024 года, назвал начало новых войн в близких к региону территориях, а среди позитивных событий - парафирование мирного договора с Арменией. Такой подход показывает, что для достижения мира наряду с политическими инициативами в центре внимания должны находиться вопросы безопасности и стратегической готовности.

А. Гараев заявил, что выступление Президента Ильхама Алиева на открытии форума объединяет государственнические приоритеты Азербайджана, его отношение к международному праву, стратегию мира и основные направления внешней политики в рамках единой логики.

"Международные позиции Азербайджана определяются не только экономическими показателями, военными возможностями и дипломатическими связями. Национальная солидарность, право на принятие суверенных решений, последовательное применение международного права, региональное сотрудничество и продвижение межкультурного диалога также являются важнейшими опорами этой позиции", - отметил политолог.

По его словам, главная задача на предстоящий период - сохранить эти опоры, расширить экономические и дипломатические возможности, быть готовыми к потенциальным угрозам и превратить мир на Южном Кавказе в устойчивые политические результаты.