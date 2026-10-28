В Азербайджане штраф в 2 тысячи манатов хотят снизить до 50 манатов

Штрафы за незаконное размещение рекламы на автомобилях планируют снизить с 2 тысяч до 50 манатов.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался 27 октября на заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно действующему законодательству, за распространение рекламы на транспортных средствах без согласия соответствующего органа исполнительной власти или с нарушением правил ее размещения предусмотрены следующие штрафы:

- для физических лиц - от 30 до 50 манатов;

- для должностных лиц - от 150 до 200 манатов;

- для юридических лиц - от 1 500 до 2 000 манатов.

Согласно законопроекту, за такое нарушение предлагается установить единый штраф в размере 50 манатов.

Кроме того, законопроект предусматривает выявление случаев незаконного размещения рекламы на транспортных средствах с помощью специальных технических средств, оснащенных функциями фото- и видеозаписи.