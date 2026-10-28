Художник Фарид Расулов встретился с ценителями искусства - ФОТО

В выставочном салоне OАО "Азерхалча", расположенном в Ичеришехер, состоялась встреча художника Фарида Расулова с ценителями искусства, говорится в сообщении организаторов, передает Day.Az.

На встрече обсудили, как работы художника обретают новую художественную форму в искусстве ковроткачества, а также коллекцию "Узоры, хранящие сказания. Карабахские ковры", созданную в сотрудничестве с OАО "Азерхалча".

Участники поговорили о том, как художественная идея воплощается в ковре, о творческом взаимодействии художника и мастера-ковровщика, художественной ценности ковров ручной работы и месте традиционного ремесла в современном искусстве. Также обсуждались представление ковра как произведения искусства и элемента интерьера, ограниченный тираж коллекции и новые возможности выражения азербайджанских ковроткацких традиций.

Коллекция "Узоры, хранящие сказания. Карабахские ковры", созданная в сотрудничестве с OАО "Азерхалча", представляет традиции карабахского ковроткачества на языке современного искусства. Она раскрывает это ремесло не просто как наследие прошлого, а как живую часть современного художественного процесса. Проект по-новому представляет древние орнаменты в актуальном визуальном контексте. Его главная идея - создать содержательный диалог между наследием и современностью, соединить в каждом сотканном узоре сказания и историю с современным художественным мышлением.

Коллекция, подготовленная специально для Международного фестиваля ковра, впервые была представлена на фестивале и вызвала большой интерес. В неё входят шесть ковров: "Сказание о белом коне и птицах", "Легенда о карабахском коне", "Узор изящества", "Отголоски золотых перьев", "Тигр в узорах" и "Гранат - корона ночи". Ковры выполнены из смеси шерсти и шёлка с использованием 3D-техники. В основе коллекции - идея о том, что для сохранения культурного наследия недостаточно просто беречь его: чтобы оставаться актуальным, оно должно развиваться.

Во время встречи гости смогли поближе познакомиться с коврами и прикоснуться к ним.

Напомним, что ковры из коллекции, созданной Фаридом Расуловым совместно с OАО "Азерхалча", будут представлены в выставочном салоне QGallery в Ичеришехер в рамках выставки "За пределами памяти" фестиваля "Полёт в Баку. Арт-уикенд: почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), который пройдёт с 30 октября по 1 ноября.