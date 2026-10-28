В Азербайджане изменили правила выдачи ипотеки

В целях обеспечения доступа к ипотечным кредитам для большего числа граждан, нуждающихся в жилье, дальнейшего повышения прозрачности рабочих процессов, а также предотвращения случаев злоупотреблений были внесены изменения в правила выдачи ипотечных кредитов.

Об этом Day.Az сообщили в Ипотечном и кредитно-гарантийном фонде Азербайджана.

Отмечено, что согласно изменению, лицо, не являющееся арендатором по действующему договору аренды, заключенному с Фондом в рамках механизма аренды жилых помещений с обязательством выкупа, может воспользоваться ипотечным кредитом в качестве основного заемщика.

"Наряду с этим, при обращении за ипотечными кредитами по инициативе Фонда будет применяться технология распознавания лиц цифровой подписи SİMA. Благодаря новому решению граждане смогут подтверждать свои обращения с помощью функционала биометрической идентификации "SİMA İmza". Данный подход позволит обеспечить безопасность и прозрачность процесса, предотвратить возможные случаи злоупотреблений при подаче заявок на ипотечные кредиты, риски стороннего вмешательства и использование специализированного программного обеспечения. Инструкция по подаче обращения размещена в соответствующем разделе портала MyGov.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд осуществляет финансирование долгосрочного ипотечного кредитования в стране с 2006 года. В соответствии с "Правилами выдачи ипотечного кредита, в том числе льготного ипотечного кредита, за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики", утвержденными указом Президента Азербайджанской Республики № 940 от 22 июня 2016 года, Фонд в течение 2026 года успешно продолжает свою деятельность по улучшению жилищного обеспечения населения. К настоящему времени за счет средств Фонда уполномоченными банками было выдано около 61 тысячи ипотечных кредитов на сумму 4 миллиарда 185 миллионов манатов. 67 процентов лиц, воспользовавшихся ипотечными кредитами, выданными за счет средств Фонда, составили молодежь и молодые семьи.

При возникновении у граждан дополнительных вопросов в связи с указанными изменениями и новшествами они могут обратиться в колл-центр Фонда по номеру 1549", - говорится в сообщении.