В Баку показали "Pullu komediya" - ФОТО

В Азербайджанском государственном театре юного зрителя состоялась премьера спектакля "Pullu komediya", поставленного по пьесе Клода Манье "Оскар" в сценической адаптации Ханым Айдын.

Как передает Day.Az, в центре сюжета - владелец мыловаренной фабрики "Cəbiş Sabunlu" и его весьма своеобразные методы ведения бизнеса. Стремясь увеличить прибыль, хозяин ведет двойную бухгалтерию, скрывая часть доходов. Узнав о его махинациях, помощник Манафат решает воспользоваться этой тайной в собственных интересах и добиться должности коммерческого директора. Однако главная мечта Манафата - жениться на богатой девушке. И вскоре выясняется, что его избранница - дочь самого Джабиша!

Сюжет стремительно развивается, вовлекая героев в водоворот интриг и комических недоразумений. В погоне за богатством, выгодным браком и личным благополучием каждый стремится добиться своего, однако далеко не все расчеты оправдываются. В эту запутанную историю оказываются вовлечены жена Джабиша Сугра, его дочери Дуру и Сафия, служанка Зяргалям и другие персонажи.

В конечном итоге борьба за выгоду приводит к неожиданной развязке, еще раз напоминая о том, что никакие деньги и хитроумные планы не способны заменить искренние чувства, а любовь в конечном счете побеждает.

Премьера подарила зрителям немало поводов для улыбок и смеха. Стремительный темп, вихрь событий и яркие характеры героев наполнили постановку энергией, поддерживая легкую и непринужденную атмосферу на протяжении всего спектакля. Зрители поблагодарили артистов бурными аплодисментами.

Режиссер-постановщик - заслуженный артист Ниджат Казымов, художник-постановщик - Тельман Шихиев, музыкальное оформление - Азер Гаджиасгарли, хореограф - Эмиль Азизов, ассистент режиссера - Насиба Джанелиева.

В спектакле заняты: Заслуженные артистки Кямаля Музаффар, Мехрибан Абдуллаева и Насиба Эльдарова, а также Анар Сейфуллаев, Матлаб Абушов, Нурлан Сулейманлы, Эльшан Гаджибабаев, Мушфиг Алиев, Кенуль Абилова, Айгюн Фатуллаева, Айдан Гасанзаде, Зумруд Гулиева, Фарида Гурбанова, Мехрибан Гусейнова, Санан Казым, Ильхан Садыгов и Венера Аббасова.

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