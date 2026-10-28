Жену обвиняемого в особо крупном мошенничестве задержала полиция

Жена руководителя ООО "Azea Group" Эльсевера Алиева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и других преступлениях, также привлечена к уголовной ответственности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Айчичек Алиева, действовавшая совместно с мужем, была задержана сотрудниками полиции. Ей предъявлены обвинения по статьям 162.1.1 и 178.4 Уголовного кодекса.

С учетом наличия у Айчичек Алиевой несовершеннолетнего ребенка на иждивении, а также болезни ее супруга, на период следствия в отношении нее избрана мера пресечения, не связанная с арестом.

Отметим, что несколько дней назад сотрудники полиции задержали и самого Эльсевера Алиева, руководителя ООО "Azea Group", занимающегося строительством и ремонтом домов в Баку. Позже в связи с болезнью его отпустили под домашний арест.

Оба фигуранта были задержаны в ходе соответствующих мероприятий, проведенных Управлением полиции на водном транспорте МВД, и переданы следствию.

Ранее в отношении упомянутых лиц уже проводилось расследование. Позже прокуратура города Баку приняла решение о передаче материалов дела для расследования в Управление полиции на водном транспорте МВД. В настоящее время проверка продолжается в отделе дознания и следствия управления.