https://news.day.az/officialchronicle/1870368.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с заместителем генерального директора ЮНЕСКО 28 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с заместителем генерального директора ЮНЕСКО Осой Регнер. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах развития сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и ЮНЕСКО.
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с заместителем генерального директора ЮНЕСКО
28 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с заместителем генерального директора ЮНЕСКО Осой Регнер.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах развития сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и ЮНЕСКО.
В ходе беседы было подчеркнуто значение совместных проектов, реализуемых в сферах охраны культурного наследия, образования, науки и культуры, рассмотрены возможности дальнейшего расширения сотрудничества в этих направлениях.
Также были затронуты другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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