В испанской Андалусии объявили траур

Власти автономного сообщества Андалусия объявило трехдневный траур по погибшим в результате железнодорожной катастрофы в провинции Толедо. Об этом заявил глава правительства региона Хуан Мануэль Морено в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы объявляем трехдневный официальный траур в Андалусии - с сегодняшнего дня до предстоящей субботы, 31 октября. Мы потрясены. Вся Андалусия скорбит вместе с пострадавшими в результате этой железнодорожной катастрофы", - написал он.

По последним данным, число жертв достигло 64. Кроме того, более 179 пострадали при столкновении двух скоростных поездов в испанской провинции Толедо, сообщает El Espanol. Следовавший из Мадрида в Севилью поезд AVE компании Renfe врезался в остановившийся на пути состав частного перевозчика Iryo, после чего несколько вагонов сошли с рельсов и упали с насыпи. Движение остановлено, власти выясняют причину трагедии.