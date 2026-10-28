В Баку завершился VII Всемирный форум по межкультурному диалогу - ФОТО

Состоялась церемония закрытия VII Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии приняли участие Высокий представитель Альянса цивилизаций ООН, специальный посланник ООН по борьбе с исламофобией Мигель Анхель Моратинос, министр культуры Адиль Керимли, официальные лица государств и организаций, принимавших участие в форуме, а также другие представители, деятели культуры и общественности.

Выступившие на мероприятии подчеркнули, что панельные дискуссии и пленарные сессии, проведенные в рамках форума, сыграли важную роль в укреплении глобального мира, взаимного понимания и межкультурной интеграции.

Было отмечено, что на фоне растущей в глобальном масштабе напряженности и идеологических противоречий эта авторитетная платформа, организуемая Азербайджаном, вносит неоценимый вклад в наведение мостов между различными цивилизациями, сохранение религиозного и культурного разнообразия.

В завершение была выражена благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и правительству Азербайджана за высокий уровень организации форума.

Церемония продолжилась художественной частью.

Отметим, что завтра предусматривается визит участников VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Карабах.