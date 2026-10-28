Villa Vie Odyssey прервал кругосветное путешествие

Кругосветное плавание круизного лайнера Villa Vie Odyssey вынужденно приостановлено из-за цен на топливо на юго-западе Камбоджи. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az.

"Сотни пассажиров были шокированы распоряжением о высадке на берег в Сиануквиле, где судно застряло, поскольку не может позволить себе топливо", - пишет издание.

По словам основателя компании Villa Vie Residences Микаэля Петтерсона, с начала конфликта с Ираном стоимость топлива для судна выросла в четыре раза.

На момент остановки при общей вместимости судна в 650 мест на борту находились около 200 пассажиров. Они были шокированы новостью о принудительной высадке. Компания взяла на себя обязательства по оплате временного проживания и наземного транспорта для людей, однако отказалась финансировать их выезд из Камбоджи.

Villa Vie Residences - американская компания, специализирующаяся на организации длительных кругосветных круизов с возможностью постоянного проживания на борту. Лайнер Villa Vie Odyssey в октябре 2024 года отправился в путешествие продолжительностью около 3,5 лет. Маршрут охватывал более 425 портов в 147 странах.