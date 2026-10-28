Британия отправила в море почти все свои атомные подлодки

Великобритания вывела в море три из четырех атомных подводных лодок типа Vanguard. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник в оборонном ведомстве, который назвал ситуацию "необычной", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Собеседник издания отметил, что в штатном режиме на боевом дежурстве обычно находится лишь одна лодка.

Официальные причины массовой отправки субмарин не раскрываются. По оценке экспертов, распределение сил может выглядеть следующим образом - одна из подлодок, оснащенная ядерными боеголовками, отправилась на плановое боевое патрулирование, вторая, вероятно, готовится к плановой смене патруля, третья задействована в морских испытаниях, а оставшаяся четвертая субмарина в это время находится на базе и проходит техническое обслуживание.