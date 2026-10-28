Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и НАТО - ФОТО - ВИДЕО

Заместитель командующего Военно-воздушными силами - командир боевой авиации генерал-майор Заур Рустамов встретился с заместителем начальника Главного управления партнерства - начальником Управления военного сотрудничества Верховного штаба союзных держав в Европе (SHAPE) бригадным генералом Теодоросом Стефу.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В рамках программы НАТО "Концепция оперативных возможностей", на встрече, состоявшейся в ходе оценивания второго уровня (NEL-2) вертолетов Ми-17-1В Военно-воздушных сил Азербайджана, обсуждались текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО. На встрече были представлены презентации о совместных действиях, уровне подготовки подразделений и поставленных задачах.

Была подчеркнута важность подобных мероприятий с точки зрения повышения уровня готовности к миротворческим операциям, укрепления взаимодействия и расширения обмена опытом.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В завершение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

После встречи гости посетили учебный полигон, где ознакомились с оснащением подразделений и проверили его соответствие стандартам и требованиям НАТО.