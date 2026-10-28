Власти ударили реваншистов по рукам - руки прочь от Кярки!

Автор: Зульфугар Ибрагимов

На днях в Армении прошли муниципальные выборы, которые реваншистская оппозиция с треском проиграла.

В свете всего, что происходит в стране, оппозиция ждала от избирателей совсем других результатов. Но граждане Армении еще раз показали, что тех, чьих голосов не слышно в публичном пространстве, кто не высказывает мнения в соцсетях, гораздо больше, чем крикунов. Если судить по социальным медиа, то создается впечатление, будто у правящей партии больше врагов, чем сторонников, среди граждан. Когда же приходит время голосовать, выясняется, что реваншистская идея вовсе не так популярна, как может показаться по настроениям в соцсетях и СМИ.

В Араратской области за кандидатов "Гражданского договора" проголосовало почти 86 процентов избирателей. Мы акцентируем внимание на этом факте потому, что именно здесь расположено остающееся под оккупацией азербайджанское село Кярки.

Реваншисты в лице карапетяновской "Сильной Армении" в последнюю пару месяцев стали проявлять повышенное внимание к Кярки, считая, что нашли тут больную точку, на которую можно воздействовать. В то время, как премьер-министр Никол Пашинян называет село Кярки и заявляет, что в Армении не существует никакого "Тигранашена", реваншисты старались набрать очки, утверждая обратное. Отказ называть азербайджанское село надуманным названием выставлялся как предательство и пляска под дудку Баку. По расчетам карапетяновцев, это противоречие должно было возбудить массы, поднять на ноги незаконно проживающих в оккупированном селе армян и помочь реваншистам создать тут плацдарм.

В сентябре партия Карапетяна устроила в Кярки демонстративную посадку деревьев, объявив о закладке "парка независимости". Нарек Карапетян обещал глазеющим на него сельчанам превратить их село в центр регионального туризма, рисовал перед ними картины будущего благоденствия под вывеской "Тигранашен".

Посаженные деревья выкорчевывать никто, конечно, не стал, хотя акция была пропагандистской и направленной против государственной политики. Но вот дальше этого карапетяновцам пойти не позволили.

На днях член блока "Сильная Армения" Ануш Варданян с возмущением заявила журналистам, что полиция не позволила им реконструировать детскую площадку в Кярки. Полицейские сказали, что работы нельзя вести без разрешения общинной администрации. Прибывшие на место представители администрации вместо того, чтобы отругать полицейских, приказали карапетяновцам убрать все, что они установили и вернуть площадке прежний вид. Глава общины повторил это требование и не позволил продолжить работы.

Оппозиция возмущена до невозможности. Особенно тем, что им заявили: "Хватит называть Тигранашен и набивать цену. Это Кярки, а не Тигранашен". Это было уже слишком. В "Сильной Армении" встали в позу и заявили, что не позволят "уступить" село Азербайджану и будут продолжать его развивать.

Странные ребята. Если им не позволили поставить карусель, Самвел и Ко полагают, что кто-то позволит им строить гостиницы и предприятия, как обещал Карапетян-младший? Ранее Нарек по кличке "дядина булочка" утверждал, что для этого не требуется разрешения властей. И по закону это действительно так. Но законы Армении не распространяются на оккупированные территории.

Местные жители относятся к ситуации индифферентно. Не бросаются на полицию, требующую размонтировать карусель, не пикетируют местные власти, чтобы те разрешили оппозиции продвигать свои планы. Потому что каждому сельчанину понятно, что его просто используют в политических целях. А карусель с горкой и прочими удовольствиями не остановят неизбежного восстановления справедливости.