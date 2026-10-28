Индийская компания зарегистрировалась как поставщик MDEA для газовой отрасли Азербайджана

Индийская компания Rossari Biotech Limited прошла регистрацию в качестве поставщика MDEA - химического реагента для очистки газа - и изучает возможности расширения сотрудничества с Государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR и другими нефтегазовыми компаниями в стране.

Как передает Day.Az, об этом сегодня сказал представитель Rossari Biotech Limited Кетан Гадхия (Ketan Gadhiya) в интервью Trend на полях 31-й Международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана" (OGT 2026) в Ашхабаде.

"В Азербайджане наша компания уже прошла регистрацию поставщика MDEA - химического реагента для очистки газа. Мы также изучаем возможности сотрудничества с SOCAR и другими нефтегазовыми компаниями, работающими в стране", - отметил он.

По словам Гадхии, основное внимание компания намерена уделять поставкам химической продукции для всех сегментов нефтегазовой отрасли - upstream (разведка и добыча), midstream (транспортировка и хранение) и downstream (переработка и сбыт).

Он пояснил, что производственная специализация компании позволяет предлагать нефтегазовым предприятиям продукцию необходимого качества по конкурентоспособным ценам.

"Мы ориентируемся на национальные нефтяные компании и нефтеперерабатывающие заводы, поскольку сами являемся производителем. Это позволит нам поставлять качественную продукцию по конкурентоспособным ценам нефтегазовым компаниям, работающим в Азербайджане и Туркменистане", - сказал представитель Rossari Biotech.

Rossari Biotech Limited - индийский производитель специализированной химической продукции, основанный в 1997 году. Компания выпускает химические решения для нефтегазовой и текстильной промышленности, производства бытовой химии, сельского хозяйства и других отраслей. По данным компании, ее ассортимент насчитывает более 4 300 продуктов, а география деятельности охватывает свыше 65 стран.

Отметим, что министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым отметил, что индийские компании заинтересованы в инвестициях в нефтяную и энергетическую сферы Азербайджана.

По его словам, существуют хорошие возможности для дальнейшего расширения взаимной торговли и инвестиций.

"Мы согласились с тем, что нам следует рассмотреть вопрос о дальнейшем углублении инвестиций в нефтяной и энергетический секторы, а также о расширении сотрудничества в других сферах", - добавил министр.