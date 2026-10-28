Цена оккупации и ценность Победы: о чем напомнил Президент Ильхам Алиев? - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Сегодняшнее заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева о незаконной эксплуатации природных ресурсов на оккупированных территориях и легализации полученных доходов через международные финансовые каналы в очередной раз напоминает о том, насколько важными для нашей страны стали победа в 44-дневной войне 2020 года и блестяще спланированная и проведённая в сентябре 2023 года антитеррористическая операция в Карабахском экономическом регионе.

Их значение далеко выходит за рамки военного разгрома армянских вооружённых формирований и восстановления контроля над территориями, которые почти три десятилетия находились под оккупацией. Азербайджан не только восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, но и пресёк многолетнюю незаконную эксплуатацию природных богатств собственной земли, в которой, по утверждению Баку, участвовали не только армянские структуры, но и зарубежные коммерческие субъекты.

Именно об этом напомнил глава нашего государства в обращении к участникам третьего заседания высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что за почти 30-летний период оккупации незаконная эксплуатация природных ресурсов, включая месторождения полезных ископаемых, нанесла серьёзный ущерб экологии региона.

Значительная часть доходов, полученных в результате этой деятельности, была легализована через международные финансовые каналы. Таким образом, речь идёт не только о незаконном присвоении богатств Азербайджана, но и о проблеме, выходящей за пределы региона: кто получал прибыль от этой деятельности, кто обеспечивал движение денег и кто должен отвечать за последствия?

В течение почти трёх десятилетий оккупированные территории Азербайджана представляли собой пространство, где местные сепаратистские структуры могли распоряжаться природными ресурсами без согласия законного собственника - азербайджанского государства. Разработка месторождений, вырубка лесов, использование земельных и водных ресурсов осуществлялись в условиях, когда Баку был лишён возможности полноценно контролировать происходящее и обеспечивать соблюдение собственного законодательства.

Азербайджанская дипломатия неоднократно поднимала этот вопрос на международном уровне. В опубликованном в 2016 году докладе Министерства иностранных дел Азербайджана об экономической и иной деятельности на оккупированных территориях приводились сведения о незаконной добыче полезных ископаемых, перемещении природных ресурсов через территорию Армении и участии зарубежных компаний в экономических проектах. Отдельное внимание уделялось разработке месторождений меди, молибдена и золота. Впоследствии Баку продолжил документировать экологические последствия оккупации и добиваться международно-правовой оценки причинённого ущерба.

Особую тревогу вызывает экологическая сторона вопроса. Добыча полезных ископаемых требует соблюдения строгих технологических норм, обращения с отходами, защиты водных ресурсов и восстановления нарушенных земель. Если же хозяйственная деятельность ведётся без надлежащего контроля, её последствия могут сохраняться десятилетиями. Загрязнение почвы и воды, разрушение природных ландшафтов, деградация лесов и ущерб биоразнообразию не исчезают автоматически после прекращения добычи. За них приходится расплачиваться уже тем, кто возвращается на эту землю, намерен жить здесь, строить дома, заниматься сельским хозяйством и создавать предприятия. Именно поэтому для Азербайджана это вопрос национальных прав, экологической безопасности и восстановления нормальной жизни на освобождённых территориях.

В заявлении главы нашего государства чётко говорится, что доходы от незаконной эксплуатации природных ресурсов легализовывались через международные финансовые каналы. Это означает, что проблема не ограничивается теми, кто непосредственно добывал полезные ископаемые или распоряжался ими на месте. В подобных схемах могут играть роль посредники, торговые компании, покупатели сырья, финансовые учреждения и структуры, обеспечивающие движение денежных средств между юрисдикциями.

Тут логично ставить вопрос о том, какие механизмы контроля применялись банками и другими участниками рынка, проверялось ли происхождение средств и соблюдались ли требования законодательства. Борьба с отмыванием денег теряет смысл, если подозрительные доходы удаётся легализовать лишь потому, что они пересекают несколько границ и проходят через цепочку формально самостоятельных компаний.

В этом контексте выступление Президента Азербайджана на форуме ОИС приобретает особую значимость. Ведь оно прозвучало на площадке, посвящённой сотрудничеству правоохранительных органов в борьбе с коррупцией.

Но, безусловно, важно не только это. В 2020 году Азербайджан восстановил контроль над значительной частью своих территорий, находившихся под оккупацией. Антитеррористическая операция сентября 2023 года привела к восстановлению полного суверенного контроля над Карабахским экономическим регионом. Это стало историческим рубежом. Ведь наше государство вернуло возможность самостоятельно определять правовой режим своих земель, распоряжаться их ресурсами и обеспечивать безопасность населения.

Теперь наша страна самостоятельно восстанавливает Карабах, создаёт там новые возможности и определяет направление его развития. И, вспоминая о незаконной эксплуатации природных богатств в годы оккупации, мы должны помнить главное: возвращение территорий стало возвращением права самим решать их судьбу. Именно это право и составляет одну из важнейших ценностей восстановленного суверенитета Азербайджана. И именно поэтому Азербайджан не принимает менторский тон в вопросах, непосредственно затрагивающих суверенитет и национальные интересы страны.