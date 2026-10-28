В Испании приостановили продажу билетов на поезда между Мадридом и Андалусией

Испанский железнодорожный оператор Renfe приостановил продажу билетов на скоростные поезда между Мадридом и Андалусией до декабря после того, как на этом маршруте произошло столкновение двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на источники в компании сообщило агентство Europa Press.

Отмечается, что это не означает, что железнодорожная линия будет закрыта вплоть до указанного срока. Как поясняет агентство, продажа может быть в полной мере восстановлена и раньше, если для этого будут созданы условия.

Утром в районе населенного пункта Урда в провинции Толедо произошло столкновение двух пассажирских поездов. При аварии два вагона одного из поездов сошли с рельсов. По данным газеты el Diario, погибли не менее 68 человек. Согласно информации телеканала Antena 3, пострадали 179 человек.