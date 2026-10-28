Роналду выиграл "Золотой мяч всех времен"

Лучший бомбардир в истории футбола португальский нападающий Криштиану Роналду стал победителем в голосовании за "Золотой мяч всех времен".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба журнала France Football.

Организаторы запустили платное голосование за лучший "Золотой мяч" в истории. В опросе победил Роналду, который завоевал награду в 2008 году. Тогда он выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов. Тогда португалец впервые получил "Золотой мяч". Позднее футболист еще четыре раза завоевал приз.

За каждый голос болельщики платили по €1. "Золотой мяч" - 2008 набрал 75%. В тройку лучших вошли награды 2012 и 2017 годов, которые получили аргентинский форвард Лионель Месси и Роналду соответственно.

Церемония вручения награды "Золотой мяч" прошла 26 октября в Лондоне. Приза лучшему футболисту мира в сезоне-2025/26 был удостоен английский нападающий германской "Баварии" Гарри Кейн.

Роналду 41 год, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Футболист с декабря 2022 года выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, по ходу карьеры нападающий также играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал". Роналду пять раз завоевывал "Золотой мяч".

"Золотой мяч" вручается с 1956 года. До 1994 года его мог получить только игрок из Европы, выступающий за европейский клуб. В 1995 году на награду позволили претендовать футболистам любой национальности, которые выступают в Европе. Тогда "Золотой мяч" завоевал нападающий сборной Либерии Джордж Веа. С 2007 года претендовать на "Золотой мяч" имеют право футболисты из любого клуба мира.