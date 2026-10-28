https://news.day.az/society/1870398.html В Баку представители СМИ подверглись физическому насилию во время съёмок в школе - ВИДЕО Сегодня представители СМИ, проводившие съёмки в школе № 225 Ясамальского района столицы, подверглись физическому насилию. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в связи с происшествием полиция задержала несколько человек. По факту проводится расследование.
В Баку представители СМИ подверглись физическому насилию во время съёмок в школе - ВИДЕО
Сегодня представители СМИ, проводившие съёмки в школе № 225 Ясамальского района столицы, подверглись физическому насилию.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в связи с происшествием полиция задержала несколько человек.
По факту проводится расследование.
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