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В Баку представители СМИ подверглись физическому насилию во время съёмок в школе - ВИДЕО

Сегодня представители СМИ, проводившие съёмки в школе № 225 Ясамальского района столицы, подверглись физическому насилию. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в связи с происшествием полиция задержала несколько человек. По факту проводится расследование.