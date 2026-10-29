Эрдоган заявил Трампу о готовности поддержать переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом о готовности поддержать усилия по возобновлению переговоров по урегулированию на Украине.

передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил департамент коммуникаций турецкого лидера по итогам состоявшегося разговора

"Президент Эрдоган заявил, что Турция готова поддержать усилия по возобновлению дипломатического процесса между Украиной и Россией и прекращению войны", - говорится в заявлении.