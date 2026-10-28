https://news.day.az/officialchronicle/1870387.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование Премьер-министру Испании в связи с железнодорожной катастрофой Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнование Премьер-министру Испании Педро Санчесу в связи с трагической железнодорожной катастрофой, унесшей жизни десятков людей. Как сообщает Day.Az, публикация об этом размещена в аккаунте Президента в социальной сети X.
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование Премьер-министру Испании в связи с железнодорожной катастрофой
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнование Премьер-министру Испании Педро Санчесу в связи с трагической железнодорожной катастрофой, унесшей жизни десятков людей.
Как сообщает Day.Az, публикация об этом размещена в аккаунте Президента в социальной сети X.
"Глубоко опечален трагической железнодорожной катастрофой, произошедшей в Испании.
С глубокой скорбью выражаю соболезнования Премьер-министру Педро Санчесу, семьям погибших и народу Испании.
Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в публикации.
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