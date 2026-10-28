США подсчитали расходы на замену утраченной техники в конфликте с Ираном

Пентагону потребуется более $6 млрд для замены потерянной в ходе конфликта с Ираном техники. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь также идет о замещении утраченных летательных аппаратов, в том числе дорогостоящих разведывательных и ударных беспилотников.

До этого бюджетное управление конгресса США опубликовало доклад, в котором говорится, что военная операция США "Эпическая ярость" против Ирана за первые четыре месяца обошлась американским налогоплательщикам в $33,4 млрд. Из этой суммы $22,3 млрд пришлось на израсходованные боеприпасы, $7,4 млрд - на другие расходы, связанные с операцией, еще $3,7 млрд - на потери военной техники. Расходы на восстановление поврежденной инфраструктуры в оценку не включались.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Переговоры Вашингтона и Тегерана в июне привели к меморандуму о взаимопонимании, предусматривавшему 60-дневный период для достижения соглашения. Этот срок завершился в августе без продления или новой сделки.