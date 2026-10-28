Германия готовится к масштабным протестам

В Германии не видят признаков серьезной угрозы в протестах, которые пройдут 31 октября в Нижней Саксонии, однако органы безопасности серьезно готовятся к ним. Об этом сообщил пресс-секретарь местного МВД Оливер Гримм, пишет Mindener Tageblatt, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Точное количество участников протестов в Ганновере остается неопределенным, так как данные онлайн-платформ не являются достоверным прогнозом явки. Полиция, опираясь на свой опыт, планирует обеспечить безопасность необходимым числом сотрудников, однако точные цифры не разглашаются.

При этом в Бремене в акциях уже приняли участие около 4000 человек, хотя изначально планировалось всего 70 участников.