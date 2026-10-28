https://news.day.az/tourism/1870294.html Турция может изменить привычную систему «все включено» В Турции предложили разделить систему "все включено" в отелях на пять категорий - от экономичной до люксовой. С инициативой выступил представитель гостиничной группы Kilit Group Толга Килит, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает Day.Az.
Турция может изменить привычную систему «все включено»
В Турции предложили разделить систему "все включено" в отелях на пять категорий - от экономичной до люксовой. С инициативой выступил представитель гостиничной группы Kilit Group Толга Килит, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает Day.Az.
Толга Килит предложил разделить "все включено" на пять категорий: Eco (экономичный), Eco Plus (улучшенный экономичный), средний, высокий и люксовый сегменты. Отели предлагается сертифицировать по единым критериям качества и набора услуг.
По задумке, туристам будет проще понять еще до бронирования, что именно входит в стоимость отдыха и чем один вариант "все включено" отличается от другого.
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