Турция может изменить привычную систему «все включено»

В Турции предложили разделить систему "все включено" в отелях на пять категорий - от экономичной до люксовой. С инициативой выступил представитель гостиничной группы Kilit Group Толга Килит, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает Day.Az.

Толга Килит предложил разделить "все включено" на пять категорий: Eco (экономичный), Eco Plus (улучшенный экономичный), средний, высокий и люксовый сегменты. Отели предлагается сертифицировать по единым критериям качества и набора услуг.

По задумке, туристам будет проще понять еще до бронирования, что именно входит в стоимость отдыха и чем один вариант "все включено" отличается от другого.