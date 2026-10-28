В Ханкенди впервые проведут официальный экзамен по дзюдо

В Ханкенди впервые состоится официальный экзамен по дзюдо на присвоение поясных степеней. К участию допускаются все занимающиеся этим видом спорта старше семи лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, экзамен организует Федерация дзюдо Азербайджана. Он пройдет в полной средней школе №4 имени Низами Гянджеви в Ханкенди.

Поясные степени будут присваиваться с учетом возраста участников. Успешно прошедшие испытание дзюдоисты получат соответствующие пояса и сертификаты федерации.

Напомним, с 2026 года спортсмены, не имеющие официальной поясной степени, не допускаются к участию в соревнованиях.