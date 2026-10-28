https://news.day.az/sport/1870340.html В Ханкенди впервые проведут официальный экзамен по дзюдо В Ханкенди впервые состоится официальный экзамен по дзюдо на присвоение поясных степеней. К участию допускаются все занимающиеся этим видом спорта старше семи лет. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, экзамен организует Федерация дзюдо Азербайджана. Он пройдет в полной средней школе №4 имени Низами Гянджеви в Ханкенди.
В Ханкенди впервые проведут официальный экзамен по дзюдо
В Ханкенди впервые состоится официальный экзамен по дзюдо на присвоение поясных степеней. К участию допускаются все занимающиеся этим видом спорта старше семи лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, экзамен организует Федерация дзюдо Азербайджана. Он пройдет в полной средней школе №4 имени Низами Гянджеви в Ханкенди.
Поясные степени будут присваиваться с учетом возраста участников. Успешно прошедшие испытание дзюдоисты получат соответствующие пояса и сертификаты федерации.
Напомним, с 2026 года спортсмены, не имеющие официальной поясной степени, не допускаются к участию в соревнованиях.
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