https://news.day.az/society/1870388.html В некоторых частях Агдашского района не будет газа Завтра в некоторых частях Агдашского района временно приостановят подачу газа. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Загатальском региональном управлении по эксплуатации газа. В связи с ремонтно-монтажными работами подача газа будет приостановлена с 09:30 до завершения работ.
В некоторых частях Агдашского района не будет газа
Завтра в некоторых частях Агдашского района временно приостановят подачу газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Загатальском региональном управлении по эксплуатации газа.
В связи с ремонтно-монтажными работами подача газа будет приостановлена с 09:30 до завершения работ.
Ограничения затронут проспект Гейдара Алиева, улицы Вагифа, СУ-18, С. Салимоглу, И. Миллетоглу, Л. Мамедбекова, А. Байрамова, М. Эфендизаде, Г. Гаджиева, К. Керимова, а также село Гарасукумлак.
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