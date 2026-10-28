В некоторых частях Агдашского района не будет газа

Завтра в некоторых частях Агдашского района временно приостановят подачу газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Загатальском региональном управлении по эксплуатации газа.

В связи с ремонтно-монтажными работами подача газа будет приостановлена с 09:30 до завершения работ.

Ограничения затронут проспект Гейдара Алиева, улицы Вагифа, СУ-18, С. Салимоглу, И. Миллетоглу, Л. Мамедбекова, А. Байрамова, М. Эфендизаде, Г. Гаджиева, К. Керимова, а также село Гарасукумлак.