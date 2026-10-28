В Кяльбаджаре произошло смертельное ДТП

В Кяльбаджарском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на автомобильной дороге Кяльбаджар - Истису.

Автомобиль марки Kia, двигавшийся по дороге, потерял управление и врезался в стену у обочины.

В результате происшествия водитель, родившийся в 1967 году, Б. Нуруев скончался на месте. Его супруга А. Нуруева получила травмы.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.