https://news.day.az/society/1870396.html В Кяльбаджаре произошло смертельное ДТП В Кяльбаджарском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на автомобильной дороге Кяльбаджар - Истису. Автомобиль марки Kia, двигавшийся по дороге, потерял управление и врезался в стену у обочины. В результате происшествия водитель, родившийся в 1967 году, Б.
В Кяльбаджаре произошло смертельное ДТП
В Кяльбаджарском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на автомобильной дороге Кяльбаджар - Истису.
Автомобиль марки Kia, двигавшийся по дороге, потерял управление и врезался в стену у обочины.
В результате происшествия водитель, родившийся в 1967 году, Б. Нуруев скончался на месте. Его супруга А. Нуруева получила травмы.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.
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