Переведут ли выпускные и вступительные экзамены в электронный формат? - Официальный ответ

В ближайшее время выпускные экзамены и вступительные экзамены в вузы Азербайджана не будут проводиться в электронном формате. При этом ведется подготовка к внедрению электронных экзаменов для поступающих в магистратуру.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

В ведомстве отметили, что ранее уже публиковали информацию о планах по организации электронных вступительных экзаменов в магистратуру. Однако пока назвать точные сроки их внедрения невозможно.

"После полного завершения технической, организационной и содержательной подготовки общественности будет предоставлена подробная информация", - сообщили в ГЭЦ.

По итогам приемной кампании 2026 года из 17 658 выделенных плановых мест в магистратуре вузов были заполнены 13 845, или 78,41%.

Для сравнения: в прошлом году было выделено 16 848 мест, а показатель заполнения составил 79,81%. Таким образом, в этом году количество мест увеличилось на 810.

Прием в магистратуру в 2026 году проводился по 67 программам, при этом конкурсная ситуация различалась в зависимости от направления.

Плановые места полностью заполнили по программам, связанным с машиностроением, транспортной инженерией, водными биоресурсами и аквакультурой, рыбным хозяйством, фармацией, сервисом на транспорте, аэрокосмической инженерией и пожарной безопасностью.