Гороскоп на 29 октября - для каждого знака зодиака

Сегодня гороскоп обещает принести долгожданное душевное равновесие. Эмоции окружающих все также будут сильны, но сохранять равновесие и управлять своими чувствами будет значительно проще. Если не перегибать палку и использовать мягкое чувство юмора, сегодня можно без труда вызвать симпатии окружающих и заручиться их поддержкой. В этот день как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее: легкое увлечение и даже невинный флирт сегодня способны перерасти в глубокое чувство, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня внезапно проснувшаяся общительность Овна способна обернуться приятными дивидендами. Возможно, ему удастся блеснуть знаниями перед окружающими или же завязать многообещающее знакомство. Другими словами, Овну сегодня не стоит сдерживать свой поток красноречия. Конечно, желание всласть поболтать приветствуется далеко не всегда, однако сегодня - приятное исключение из этого скучного правила.

Телец

Сегодня в течение дня у Тельца могут произойти интересные встречи и знакомства, которые окажут влияние на его дальнейшую жизнь. Впрочем, каким именно окажется это влияние - позитивным или не очень - будет зависеть уже от него самого. Поэтому звезды гороскопа советуют ему на всякий случай обрушивать на каждого собеседника весь запас своего природного обаяния. Благо чего-чего, а обаяния у Тельца сегодня будет в избытке.

Близнецы

Сегодня ситуация потребует от Близнецов взять инициативу в свои руки! Даже если обычно это им несвойственно, сегодня они ощутят в себе потребность принимать решения и нести ответственность за них. Самое интересное, что окружающие спокойно уступят Близнецам пальму первенства. И пусть сегодня не все решения и действия Близнецов окажутся верными, для них это будет отличный шанс показать всем, а заодно и себе самим, что они способны на многое.

Рак

Сегодня окружающие могут пытаться манипулировать Раком! Звезды гороскопа предупреждают его, что кто-то попробует воспользоваться своим положением, связями или личным обаянием для того, чтобы втянуть Рака в свои игры. Поддавшись этому влиянию, Рак со временем пожалеет - это способно ударить по его репутации. Так что сегодня ему необходимо твердо стоять на своем и держаться подальше от людей, которые его используют.

Лев

Сегодня Льву будут тяжело даваться любые дела, где от него требуется способность логически мыслить: расчеты, аналитика, наука, планирование, учеба - все это не для него. Зато Лев будет легко, как по волшебству, входить в контакт с другими людьми, заражая их своими идеями и эмоциями. Кроме того, он будет остро чувствовать фальшь, благодаря чему Льва сегодня можно использовать в качестве настоящего детектора лжи!

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве выделить время на знакомство с методиками карьерного, профессионального или личностного роста. Книги на эту тему нетрудно найти где угодно - от газетного киоска до Интернета. Даже если Дева обычно относится скептически к подобной литературе, сегодня ей стоит ее изучить или же смириться со своим нынешним положением. Взяв на вооружение хотя бы некоторые советы, Дева преуспеет.

Весы

Сегодня Весы способны оказаться центром притяжения любого коллектива: окружающие будут безотчетно тянуться к ним! Для того чтобы добиться нужного результата в делах, Весам достаточно использовать свою харизму - отказать им не сумеет никто. Впрочем, сегодняшняя популярность может обернуться для Весов и своей обратной стороной: в течение дня возможна ситуация, когда их будут буквально разрывать на части!

Скорпион

Сегодня Скорпион будет ощущать себя в роли кукловода, который манипулирует людьми. Пусть даже эти манипуляции будут мягкими, сути это не меняет: Скорпион способен направлять действия окружающих в нужное ему русло. Для этого он может задействовать связи, намеки, обещания, слухи. Впрочем, если все это не сработает, Скорпион сегодня все равно добьется своего, но уже более простыми путями: проявив настойчивость и умение убеждать.

Стрелец

Сегодня - редкий день, когда в споре Стрельца с окружающими действительно может родиться истина. Но лучше все-таки не спорить, а обсуждать, причем все что угодно: идеи, планы, перспективы. Сегодня ничто не сможет дать Стрельцу такой заряд бодрости, свежих идей и желания действовать, как хороший мозговой штурм! Вместе с единомышленниками (близкими, друзьями, коллегами) Стрелец может смело браться за решение любой задачи - выработанная сегодня стратегия окажется очень успешной!

Козерог

Сегодня от Козерога потребуется проявить терпение и понимание по отношению к человеку, которому необходима помощь Козерога, его поддержка или совет. Потратив на это свое время, Козерог не пожалеет, наоборот, сегодня ему по душе ощутить себя в роли наставника. Ведь и он когда-то знал и умел не все, так почему же теперь не помочь тому, кто нуждается в его руководстве и жизненном опыте?

Водолей

Сегодня Водолею будет трудно удержаться от соблазна покомандовать кем-то из близких или даже свалить на них часть своих прямых обязанностей. Ничего не поделаешь - закон коллектива! Нельзя все время быть белым и пушистым, иногда приходится показать острые коготки! Впрочем, сегодня это может выйти само собой - ситуация сложится так, что Водолей встанет перед выбором: либо не справиться с полным объемом задач, либо бесцеремонно "припрячь" к ним еще кого-то.

Рыбы

Сегодня Рыб порадует атмосфера вокруг. Ощущение теплоты и взаимовыручки способно породить у них чувство, что они и люди, которые их окружают - одна большая семья! Такой благодушный настрой неизбежно отразится на поведении Рыб: они будут более душевшыми и открытыми в общении, чем обычно. Противиться обаянию их искренности окружающим будет почти невозможно: сегодня Рыбы, если захотят, способны даже своих заядлых противников превратить в лучших друзей!