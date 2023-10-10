Кандидат в президенты США осквернил память детей Гянджи, погибших от армянских бомб

Автор: Лейла Таривердиева

Почему поддерживающие армянскую сторону лица всегда такие несимпатичные? Не в плане внешней красоты лица или фигуры, а в плане уродства подходов и принципов. Действуют армянские лоббисты и те, кто мечтает пристроиться к этой кормушке, самыми безобразными методами, теми же, к которым традиционно прибегает армянский агитпроп - беззастенчиво лгут и так откровенно подтасовывают факты, будто сейчас начало 90-х и мир не живет в Интернете.

Некто Вивек Рамасвами, собирающийся претендовать на пост президента США в будущем году, задумался об армянских голосах и в программе Такера Карлсона оклеветал Азербайджан и азербайджанский народ. Кривя разнообразные гримасы "возмущения" и педалируя христианский фактор, он рассказал о "преступлениях" азербайджанцев против армян и заявил, что "много зверств до сих пор не освещены в западной прессе, потому что у Азербайджана есть сильное лобби в Вашингтоне".

Да будь у Азербайджана хоть какое-то действенное лобби в Вашингтоне, никакой Рамасвами не клеветал бы в эфире на совершенно незнакомую ему страну со слов армян в надежде получить на выборах армянские голоса.

Но самое отвратительное то, что свой рассказ об "азербайджанских зверствах" он подкрепил кадрами разбомбленной Гянджи и ракетной атаки на Барду. Эти кадры, снятые после армянской бомбардировки мирных азербайджанских городов в октябре 2020 года, хорошо известны и их легко отследить в Интернете. Видимо, господин Рамасвами сам так уверовал, что в Штатах ничего не знают о том, что происходит на Южном Кавказе, что решился проиллюстрировать обвинения в адрес Баку кадрами армянских преступлений против человечности. Кандидат в президенты США фактически оскорбил память десятков мирных жителей Азербайджана, ставших жертвами армянских бомб.

Взглянем, например, на этот кадр, показанный в интервью. Он сделан в Гяндже на утро после обстрела 11 октября 2020 года. Тогда от армянских ракет погибли 7 человек, около 40 получили ранения.

А теперь посмотрим вот на это фото, доказывающие, что нам не просто не несимпатичен господин Рамасвами:

Кадры бегущих от бомб людей тоже не имеют никакого отношения к "зверствам" против армян. Это обстрел Арменией кассетными снарядами азербайджанского города Барда 28 октября 2020 года. При этой атаке погибли 28 мирных жителей Азербайджана.

Это то, что показал в эфире кандидат в президенты США:

А это реальное видео того страшного утра:

Думаем, посольство Азербайджана в США вполне могло бы испортить карьеру господину Рамасвами. Как думаете?