Президент Турции поделился публикацией в связи с Днем Победы Азербайджана - ФОТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал на своей странице в социальной сети X поздравление по случаю 8 ноября - Дня Победы Азербайджана.

Как передает Day.Az, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что от всей души поздравляет Азербайджан с шестой годовщиной Победы.

Президент Турции также почтил память шехидов, отдавших свои жизни за Родину.