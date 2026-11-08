https://news.day.az/politics/1873053.html Президент Турции поделился публикацией в связи с Днем Победы Азербайджана - ФОТО Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал на своей странице в социальной сети X поздравление по случаю 8 ноября - Дня Победы Азербайджана. Как передает Day.Az, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что от всей души поздравляет Азербайджан с шестой годовщиной Победы.
Президент Турции поделился публикацией в связи с Днем Победы Азербайджана - ФОТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал на своей странице в социальной сети X поздравление по случаю 8 ноября - Дня Победы Азербайджана.
Как передает Day.Az, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что от всей души поздравляет Азербайджан с шестой годовщиной Победы.
Президент Турции также почтил память шехидов, отдавших свои жизни за Родину.
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