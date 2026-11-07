https://news.day.az/society/1872698.html

На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Азербайджане сообщили о ситуации на автомобильных дорогах. Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная служба гидрометеорологии. Отмечается, что 7 ноября из-за дождливой и туманной погоды на автомагистралях страны ожидается ограничение видимости до 500-1000 метров.