Францию выведут из НАТО?

Партия кандидата в президенты Франции Жан-Люка Меланшона предложила вывести страну из НАТО и национализировать ряд оборонных предприятий.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Politico.

"Немедленно выйти из объединенного командования НАТО, а затем, поэтапно, из самой организации. Отказаться от требуемой Соединенными Штатами дани в размере 5% ВВП, предназначенных для оборонных расходов", - говорится в публикации.

При этом партия не предлагает полностью прекращать помощь Украине, но настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта и предоставлении коллективных гарантий безопасности его участникам и другим европейским странам. Также движение выступает за ужесточение контроля над вооружениями, закрытие космического центра НАТО в Тулузе и развитие собственного космического потенциала Франции.