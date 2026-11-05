Автор: Ибрагим Алиев

Европа переживает очередную волну массовых протестов. Франция, Италия, Бельгия, Испания, Португалия, Германия - в разных странах люди выходят на улицы с требованиями, которые европейским политикам давно должны быть знакомы. Доступное жилье, достойные зарплаты, качественное образование, рабочие места и снижение стоимости жизни. Однако за этими требованиями скрывается гораздо более серьезная проблема. Европейцы все чаще сомневаются в способности своих властей обеспечить им достойное будущее.

Reuters, The Guardian, Le Monde и другие западные издания указывают на общие причины общественного недовольства. Это накопившиеся социально-экономические противоречия, растущие расходы населения и кризис доверия к политическим институтам. При этом протесты постепенно выходят за пределы отдельных профессиональных и социальных групп. К студентам присоединяются преподаватели, рабочие, сотрудники государственных учреждений и профсоюзы.

Особенно показательно участие молодежи. Поколение, которому европейские политики годами обещали благополучие и широкие возможности, сталкивается с совершенно другой реальностью. Получить образование становится дороже, найти достойно оплачиваемую работу сложнее, а приобретение собственного жилья для многих молодых европейцев остается недостижимой целью.

Цифры говорят сами за себя. В частности, по данным Eurostat, с августа 2021 по август 2026 года продукты питания и безалкогольные напитки в Евросоюзе подорожали на 34%. Даже замедление инфляции уже мало утешает европейцев, поскольку цены продолжают оставаться высокими.

И здесь возникает закономерный вопрос. Чем занимались европейские политические элиты все эти годы?

Европейские лидеры охотно выступали с поучениями в адрес других государств, раздавали рекомендации, принимали резолюции и требовали соблюдения собственных представлений о демократических стандартах. Особенно активно в этом направлении действует Европейский парламент, который регулярно вмешивается в политические дискуссии вокруг государств за пределами ЕС.

Азербайджан неоднократно становился объектом подобных резолюций. Совсем недавно, 8 октября, Европарламент вновь принял документ, посвященный внутренним политическим вопросам нашей страны.

Разумеется, внешнеполитическая деятельность входит в полномочия европейских институтов. Однако нынешние события заставляют задуматься об их приоритетах. Насколько убедительно выглядят нравоучения политиков, когда миллионы собственных граждан требуют решения элементарных социальных проблем? Почему на международные политические кампании находится столько внимания, тогда как вопросы доступности жилья, занятости молодежи и качества государственных услуг годами остаются болезненными?

Результаты социологических исследований подтверждают глубину проблемы. Согласно опубликованному в феврале исследованию Евробарометра, 41% опрошенных жителей ЕС считают рост цен и стоимость жизни приоритетными вопросами для Европарламента. Еще 35% выделяют проблемы экономики и занятости.

Получается, граждане достаточно ясно обозначили свои ожидания. Вот только политическая система далеко не всегда способна оперативно на них реагировать.

Отдельного внимания заслуживает миграционная политика, ставшая одним из наиболее противоречивых направлений европейского управления.

На протяжении многих лет правительства европейских стран принимали значительные миграционные потоки, руководствуясь гуманитарными обязательствами и потребностями экономики. Однако вопросы образования, профессиональной подготовки, трудоустройства и социальной адаптации приезжающих зачастую решались с большим опозданием.

Последствия такой политики отражаются в официальной статистике. В 2025 году уровень занятости граждан государств вне ЕС составлял 65,2%, тогда как среди граждан стран Евросоюза, проживающих на родине, этот показатель достигал 77%. Уровень безработицы в этих группах составлял соответственно 12,3% и 5,2%.

Разумеется, среди мигрантов немало квалифицированных специалистов, предпринимателей и людей, успешно интегрировавшихся в европейское общество. Однако массовый прием людей с различным уровнем образования и профессиональных навыков требует соответствующей инфраструктуры. При ее недостаточном развитии увеличивается нагрузка на социальные службы, образовательные учреждения и жилищный фонд.

В итоге проблемы интеграции становятся дополнительным источником общественного напряжения. Согласно Евробарометру, 65% опрошенных европейцев обеспокоены неконтролируемыми миграционными потоками. Это уже серьезный сигнал политическим руководителям.

Есть у миграционной политики и другое, политическое измерение.

В Азербайджане давно вызывают вопросы подходы отдельных европейских государств к представителям радикально настроенной политической эмиграции. Под лозунгами защиты свободы слова европейское пространство порой становится площадкой для крайне агрессивной риторики в отношении Азербайджана. При этом важно различать законную политическую критику и конкретные противоправные действия, которые требуют отдельной правовой оценки.

Тем не менее сама проблема последовательности европейских подходов заслуживает внимания. От государств за пределами ЕС требуют соблюдения высоких политических стандартов, тогда как к последствиям собственных решений европейские политики не всегда проявляют сопоставимую требовательность.

Именно здесь обнаруживается один из главных источников нынешнего кризиса. Долгое время европейские политические элиты позиционировали себя в качестве носителей универсальных ценностей и образца эффективного управления. Теперь же их собственные общества все настойчивее требуют конкретных результатов.

Профессор европейского права и политики HEC Paris Альберто Алеманно, анализируя происходящее, связывает протесты с утратой доверия к способности политической системы обеспечивать потребности граждан. Общественное недовольство затрагивает уже сами механизмы государственного управления.

Другие эксперты обращают внимание на конфликт бюджетных приоритетов. Европейские правительства увеличивают расходы на оборону и безопасность, одновременно сталкиваясь с необходимостью финансировать образование, здравоохранение, социальную защиту и инфраструктуру. Ограниченность бюджетных возможностей обостряет противоречия между политическими решениями и ожиданиями населения.

Во Франции эти противоречия приобрели особенно острый характер. Протесты, начавшиеся с недовольства состоянием школ и условиями обучения, переросли в масштабные выступления против дороговизны жизни и правительственной политики. К молодежи присоединились профсоюзы, а попытки властей восстановить порядок сопровождались столкновениями с демонстрантами.

Аналогичные социально-экономические требования выдвигаются в Италии, Испании, Бельгии и Португалии. При этом каждая страна имеет собственные особенности, а участники протестов далеко не всегда разделяют одинаковые политические взгляды.

И все же общая закономерность очевидна. Европейская политическая система испытывает растущее давление из-за проблем, которые накапливались годами и постепенно приобрели системный характер.

Самое тревожное для европейских властей заключается в том, что недовольство охватывает молодое поколение. Люди, которым предстоит определять будущее континента, все чаще выражают разочарование действующими политическими институтами.

Именно поэтому нынешняя волна протестов представляет собой серьезное испытание для европейского руководства. Отдельные социальные уступки могут временно снизить напряженность, однако восстановление доверия потребует гораздо более глубоких изменений в экономической, социальной и миграционной политике.

Европа десятилетиями претендовала на роль наставника для остального мира. Теперь перед ее руководителями стоит куда более сложная задача - убедить собственных граждан в эффективности системы, которую они столь настойчиво предлагали другим.

И если нынешние протесты чему-то и учат, то прежде всего одному: политические амбиции, международное влияние и громкие заявления теряют свою убедительность, когда государство перестает справляться с повседневными проблемами населения.

Сегодня Европа столкнулась с последствиями многолетних управленческих просчетов. И ответственность за этот кризис в первую очередь лежит на политических элитах, принимавших решения и определявших приоритеты развития своих стран.