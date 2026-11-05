https://news.day.az/world/1872327.html Во Франции более 270 тысяч человек вышли на акции протеста - ВИДЕО Общенациональные протесты против роста цен, проходящие во Франции 5 ноября, собрали в первой половине дня 270 тысяч человек. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал TF1 со ссылкой на Министерство внутренних дел страны. В ведомстве уточнили, что эта цифра касается демонстраций за пределами Парижа.

Во Франции более 270 тысяч человек вышли на акции протеста - ВИДЕО

В мире, 5 ноября 2026 17:44 (UTC +04:00) 325
Во Франции более 270 тысяч человек вышли на акции протеста

Общенациональные протесты против роста цен, проходящие во Франции 5 ноября, собрали в первой половине дня 270 тысяч человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал TF1 со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

В ведомстве уточнили, что эта цифра касается демонстраций за пределами Парижа. В самой столице с утра были зафиксированы несколько несанкционированных шествий, которые полиция пресекла. При этом данные о количестве их участников не приводятся. На 14:00 по местному времени (17:00 по Баку) в Париже было запланировано отдельное шествие, организованное профсоюзами.

Ранее крупнейший профсоюз Франции CGT сообщил об участии в протестах более 250 тысяч человек в 73 городах страны. В свою очередь, 4 ноября Министерство внутренних дел прогнозировало, что общее число участников демонстраций по всей Франции, включая Париж, может достичь 780 тысяч.

Отметим, что после беспорядков, произошедших 17 октября, МВД увеличило численность сил, задействованных для обеспечения порядка, с 10 до 70 тысяч полицейских и жандармов. Кроме того, в ряде городов были введены ограничения на проведение уличных акций в центральных районах и комендантский час.

Массовая забастовка 5 ноября организована профсоюзами, которые добиваются повышения заработной платы и выступают против дополнительных мер экономии со стороны властей.

К протестам также присоединились студенческие организации и объединения старшеклассников, проводящие акции с конца сентября. Они требуют от Министерства образования решить проблему нехватки преподавателей по отдельным предметам в школах, улучшить состояние учебных заведений и пересмотреть перегруженное расписание.

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